Netflix : 3 séries à voir ou revoir absolument cette semaine

Si vous cherchez les meilleures séries à regarder sur Netflix, un bon point de départ est la liste des 10 meilleures séries télévisées sur Netflix. Rien n’a changé la semaine dernière sur Netflix, et si de nouvelles sorties sont à venir, le classement est toujours mené par l’excellente troisième saison de You, avec le thriller coréen Squid Game juste derrière.

Mais ce n’est pas parce que les gens regardent une série qu’elle est toujours bonne. Nous analysons la liste complète des trois meilleures séries télévisées de Netflix et vous aidons à déterminer ce qui est vraiment bon.

You

Vous aimez le suspense, mais avec un peu de crime. C’est un moment très engageant et gore. Si vous aimez Penn Badgley, c’est probablement la série que vous recherchez.

You - Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La première série sociopathe revient pour la saison 3, et cette fois-ci, Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) agissent normalement en s’installant dans une nouvelle vie en banlieue, où ils prétendent tous deux ne pas être des tueurs fous. Ils ont un bébé, ils rencontrent de nouvelles personnes et ils ne veulent plus tuer personne. Pas vrai ? Probablement pas !

Squid Game

Pour les amateurs de violence, de cruauté ou d’argent liquide, cela pourrait être très bien. C’est passionnant, complètement fou et cela vaut la peine de s’y attarder. Ceux qui ne sont pas fans de K-Drama pourraient peut-être hésiter, mais Squid Game en vaut vraiment la peine.

Squid Game | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Un groupe de participants s’affronte dans une série de jeux d’enfants aux conséquences mortelles : 1, 2, 3 soleil comprend une poupée robot géante qui tire sur les concurrents s’ils bougent, par exemple, et le dernier debout remporte le prix en espèces. C’est un mélange de Battle Royale et de Running Man, et vous ne pouvez pas vous tromper si vous cherchez quelque chose de complètement dingue.

Maid

Pour les fans de catch, d’émancipation féminine, de mauvaises décisions puis de bonnes décisions, ça va vous rendre triste, mais c’est un grand drame.

Il n’est pas fréquent que l’on sorte d’un épisode de Maid, adapté des mémoires de Stephanie Land, Maid : Le journal d’une mère célibataire, en étant plutôt satisfait du monde, car la mini-série n’a pas peur de se concentrer sur les difficultés que rencontrent les mères célibataires pour échapper à des relations abusives. Mais restez dans le coin et vous serez inspiré par la persévérance d’Alex (Margaret Qualley, dans une performance de choix) qui devient femme de ménage à Washington pour s’en sortir.