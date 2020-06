Netflix : 3 Séries à regarder absolument cette semaine

La plateforme de streaming Netflix n’est jamais à court de suggestion pour ses abonnés. Elle renferme dans son catalogue des séries tout aussi remarquables qu’addictives.

Netflix propose régulièrement des séries incontournables pour notre plus grand plaisir. Nous avons sélectionné pour vous trois excellentes séries qui ne manqueront pas de nous séduire cette semaine.

Sense8 : Le côté fantastique

Synopsis

Aux quatre coins du monde, huit inconnus se joignent autour du mystère de la mort d’une femme. Du jour au lendemain, Nomi, Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala et Wolfgang se retrouvent connectés sans possibilité de se défaire de leur lien.

Tous les huit peuvent se voir, se sentir, s’entendre, se parler et même s’aimer, et cela même s’ils ne sont pas l’un à côté de l’autre. Alors qu’ils essaient de contrôler ce don, ces personnes au destin lié sont alors poursuivies par une organisation mystérieuse. Ensemble ils décident de comprendre et délier ce phénomène.

En quoi c’est intéressant

Sense8 fera vibrer les fans d’aventures fantastiques et paranormales. Les huit protagonistes se trouvent unis dans l’adversité et doivent apprendre à accepter l’autre, à dépasser les différences. Cet univers plonge les spectateurs dans le rêve et la réalité. La série vous absorbe dans des sujets importants, car elle prône la diversité d’horizons, de religions, d’orientations sexuelles et d’ethnies. La série a un message à transmettre.

Unbreakable Kimmy Schmidt: instant comedy

Synopsis

Kimmy Schmidt est une adolescente pas comme les autres, elle a été kidnappée dans son enfance par un gourou et a passé sa vie dans un bunker. Elle est sérieusement persuadée qu’elle et ses amis sont les seuls survivants de l’Apocalypse.

Ce n’est pas le cas. Elle est alors bien décidée à changer de vie lorsqu’elle parvient à s’échapper. Elle vient vivre à New York, et va devoir s’adapter à monde qu’elle connait à peine.

En quoi c’est intéressant

C’est une comédie rafraîchissante et remplie de surprise. Unbreakable Kimmy Schmidt est une réussite. Notre héroïne a du charme, avec un caractère candide et attrayant. L’humour grotesque et très cliché fonctionne presque toujours, comment ne pas être charmé ?