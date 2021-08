Netflix : 3 nouveautés avec de grands acteurs à ne pas rater au mois d’août

Comme chaque mois, le mois d’août 2021 regorge de séries et de films sur Netflix. Vous hésitez et trouvez que la liste est trop longue ? Voici les meilleurs programmes du mois. Il y a d’excellents films et séries sur Netflix pendant tout le mois d’août. Le problème, lorsque des centaines de nouveaux titres rejoignent le service, c’est qu’il est difficile de s’y retrouver. Vous ne pouvez tout simplement pas tout faire et vous ne voulez pas manquer les principales nouveautés.

Clickbait

Vers la fin du mois, le thriller australo-américain Clickbait rejoint la liste. La série nous donne un aperçu de la face cachée de l’internet. Nick Brewer semble être un mari, un père, un frère et un fils normal, mais il a un sombre secret. Il abuse des femmes.

Clickbait | Official Teaser | Netflix

Cependant, ce secret n’est pas un secret. Quand il est enlevé, ça finit sur les réseaux sociaux. Si sa vidéo est visionnée un certain nombre de fois, il sera tué. Quelqu’un voudra-t-il le sauver ou le laissera-t-il souffrir ? Clickbait sera disponible sur Netflix le 25 août.

Directrice

Pour ceux qui ont besoin d’une série comique, Sandra Oh en a une sur Netflix ce mois-ci. Directrice est à voir absolument. Oui, la série vient des showrunners de Game of Thrones, mais ne vous laissez pas décourager pour autant.

Directrice | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La série suit le Dr Ji-Yoon Kim incarnée par Sandra Oh, qui est la présidente du département d’anglais à l’Université de Pembroke. Elle est la première femme à présider le département et l’une des rares personnes de couleur à la faculté. Il est temps de suivre les hauts et les bas de son nouveau rôle. A découvrir le 20 août.

Sweet Girl

Vous avez besoin d’un thriller d’action ? Jason Momoa est la vedette de la prochaine série et du prochain film à regarder sur Netflix. Il joue le rôle d’un homme dont la femme meurt d’une maladie. Ce décès aurait pu être évité si une société pharmaceutique n’avait pas retiré un médicament du marché.

Sweet Girl | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Quand il décide qu’il veut en parler, la société s’en prend à lui. Maintenant, lui et sa fille sont en danger et doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour se protéger. Sweet Girl sortira sur Netflix le 20 août.