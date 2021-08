Nestflix : Un site parodique de Netflix réunit des séries et films fictifs sur une fausse plateforme de streaming

Un site web parodique de Netflix, appelé Nestflix, présente une collection de films et de séries fictifs. Netflix a été fondé en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph. Pour concurrencer les sociétés de location de DVD en magasin, la société offrait la possibilité de louer des films par courrier. Cependant, elle a fini par modifier son modèle économique pour offrir à ses clients des films et des séries télévisées en streaming depuis leur domicile. Elle s’est fait connaître par l’acquisition de contenus et par la création de ses propres originaux Netflix.

Une bataille s’est engagée entre les services de streaming depuis que de plus en plus de concurrents sont entrés sur le terrain pour réduire les activités de Netflix. Parmi les autres plateformes de streaming en France, citons Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, entre autres. En raison de la pandémie de COVID-19, certains grands studios de cinéma ont choisi de diffuser leurs grands films soit exclusivement sur leur service de streaming, soit le jour même de leur sortie en salle. Warner Bros. a mis tous ses 2021 titres, tels que Mortal Kombat et The Suicide Squad, sur HBO Max le jour même de leur sortie en salle, aux Etats-Unis. De son côté, Disney a autorisé la sortie de ses films phares, dont Black Widow et Jungle Cruise, le jour même de leur sortie en salles et sur Disney+, mais au prix de 30 dollars en plus du coût de l’abonnement.

Un site Web est apparu pour un faux service de streaming appelé Nestflix, qui propose un vaste catalogue de fausses séries et de faux films. Ils sont tous basés sur des propriétés existantes de faux titres qui existent dans leur univers cinématographique ou télévisuel fictif respectif. La page d’accueil présente plus de 400 histoires sur le site. En cliquant sur une vignette, on obtient un synopsis et l’origine du film ou de la série tv fictive. Malheureusement, c’est en anglais, mais ça vaut le coup d’oeil.

Il semble qu’une nouvelle plateforme de service de streaming apparaisse très fréquemment sur le marché. Nestflix est un excellent site de parodie de Netflix qui est aussi clairement influencé visuellement par certains des autres services de streaming. De nombreux films et séries ont montré des petits clips ou des affiches de faux films et séries de télévision, mais Nestflix va plus loin. Il rassemble un grand nombre de ces titres en un seul lieu, avec l’endroit où ils ont été référencés. Il remplit certains des détails que l’on s’attend à trouver en cliquant sur un titre Netflix pour en savoir plus avant de décider de le regarder.

Malheureusement, Nestflix n’est pas un véritable service de streaming, mais il y a fort à parier que s’il l’était, il pourrait attirer des abonnés intéressés. Il y a eu tellement de films et séries fictifs que le public a déclaré qu’il les regarderait s’ils étaient réels. Après tout, une situation similaire s’est produite avec Machete, qui a fini par être réalisé à partir d’une fausse bande-annonce de film dans Grindhouse. Il y a beaucoup de bons rires à avoir en explorant le site Nestflix. Certains seront familiers, comme Good Will Hunting 2 : Hunting Season, tandis que d’autres ne seront pas immédiatement reconnaissables. Nestflix mérite sans aucun doute que l’on prenne le temps de le parcourir.