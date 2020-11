Nerd Street Gamers et SoFi s’associent à Riot pour lancer des tournois de ligue collégiale et TFT à 50000 $

Image via Riot Games

Les frais de scolarité sont loin de correspondre à la définition du plaisir. Si vous êtes doué League of Legends ou Tactiques de combat d’équipe, voici une chance pour un moyen plus agréable de régler certains de vos frais de scolarité.

L’application de finances personnelles SoFi s’associe à Nerd Street Gamers et Riot Games pour donner vie à la série Meta Melee, qui vient avec une torsion – le prize pool consiste en des paiements pour le coût de l’école ou des opportunités d’investissement.

Des événements séparés offriront différentes méthodes de récompense. Pour les événements qui offrent de l’argent pour couvrir les frais de scolarité, les «gains peuvent être appliqués directement à vos frais de scolarité ou au remboursement de la dette d’un prêt étudiant» selon la page officielle des événements de Nerd Street Gamers.

Pour les tournois offrant une opportunité d’investissement, les gagnants devront ouvrir un compte SoFi Active Invest gratuit, avec des prix «convertis en actions ou autres titres».

Le prize pool de 50 000 $ est réparti sur un total de huit événements. le Ligue les tournois offrent un jeu typique sur la faille de l’invocateur ou cinq contre cinq ARAM, tandis que TFT les batailles se feront en solo.

Pour se qualifier, les joueurs doivent être âgés de plus de 18 ans et être inscrits dans un collège ou une université de quatre ans. L’inscription et l’entrée sont gratuites. Plus d’informations sur les événements individuels et l’inscription peuvent être trouvées ici.

Les tournois débuteront le week-end au cours du mois prochain, avec le premier tournoi ARAM cinq contre cinq débutant ce soir à 18h CT. L’événement final commence le 12 décembre, il vous reste donc un peu de temps pour peaufiner vos compétences et franchir le pas.