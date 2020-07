Neon Abyss – Un voleur rapide peut être un peu trop chaotique

Neon Abyss est un jeu de plateforme de type voyou généré de manière procédurale qui s’inspire fortement de goûts comme Enter the Gungeon et The Binding of Isaac. Vous jouez dans le cadre du ‘Grim Squad’ formé par Hadès et êtes jeté dans les Abysses, équipé de rien de plus qu’une arme à feu pour faire exploser pièce après pièce des ennemis menaçants afin d’atteindre et de tuer le manager de chaque étage.

En termes de gameplay, Neon Abyss opte pour une approche plus simpliste que les autres voyous, car il choisit de ne pas avoir du tout de bouton d’esquive. Au lieu de cela, vous devez esquiver les projectiles entrants en marchant et en sautant, ce qui est certainement plus facile à dire qu’à faire dans un environnement 2D. Il y a tellement d’occasions où vous n’avez pas d’autre choix que de subir des dégâts ou même de mourir parce qu’il y a tellement de balles à l’écran et aucun moyen disponible de les éviter.

Au fur et à mesure que vous progressez dans les étages, vous rencontrerez une bonne variété d’armes et d’objets qui se synergisent les uns avec les autres pour créer divers résultats. Par exemple, si vous récupérez l’élément de pop-corn, qui fait exploser vos balles, et que vous récupérez également le gel élastique, qui fait rebondir vos balles sur les murs, vous aurez des balles qui explosent. Les différentes synergies du jeu deviennent de plus en plus folles au fur et à mesure que vous progressez et plus vous débloquez d’objets; cela rend certainement le jeu amusant et frais à chaque course à travers les Abysses.

Le jeu introduit également un nouveau mécanisme que l’on ne voit dans aucun autre rogue-like: les œufs. Ces œufs peuvent être collectés dans des coffres jonchés dans tout le donjon et, une fois la salle terminée, ont une chance de devenir un petit ami, qui est prêt à vous aider. Ces compagnons ont diverses capacités, de lancer des boules de neige sur les ennemis pour les étourdir, à collecter de l’argent et à faire tomber des cœurs. Ils ont également la chance d’évoluer pour devenir plus forts et plus utiles tout au long de votre parcours. C’est un excellent ajout qui aide Neon Abyss à se démarquer de ses concurrents.

Le jeu est très rapide et chaotique, ce qui peut occasionnellement entraîner des baisses de fréquence d’images dans les pièces les plus peuplées. Nous avons connu des baisses notables à de nombreuses reprises lorsqu’il y avait beaucoup d’ennemis, de balles et d’explosions dans une pièce. L’autre inconvénient notable du fait que les pièces soient si chaotiques est d’essayer de voir les projectiles entrants pour pouvoir les esquiver. À plusieurs reprises, nous ne savions pas exactement de quoi nous avions subi des dommages, car nous ne pouvions pas représenter la balle de l’arrière-plan.

Conclusion

Neon Abyss est une version amusante et rapide du genre de voyou avec une boucle de gameplay solide. Bien qu’il apporte de nouvelles idées sous la forme d’œufs de collection et qu’il possède une bonne variété d’armes, d’ennemis et de synergies, ce n’est pas sans inconvénients. Les problèmes de performance, l’absence de bouton d’esquive typique du genre et la conception chaotique de la salle empêchent Neon Abyss d’être un titre incontournable.