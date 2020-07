Neobanque: la Société Générale se lie avec Shine

Société Générale annonce l’acquisition de Shine, la néobanque des entrepreneurs

Shine est une néobanque responsable qui simplifie l’expérience bancaire et administrative de ses clients grâce à une offre équilibrée de services innovants et à une assistance en ligne fournie par une équipe d’experts disponibles sept jours sur sept. La startup s’appuie également sur l’expertise technologique de Treezor, un fournisseur majeur de solutions pour Fintech, acquis par le groupe Société Générale en 2018.

Un secteur en plein boom

Shine est l’une des rares entreprises françaises de Fintech qui a prouvé sa capacité à attirer rapidement des entrepreneurs grâce à sa position d’innovateur et à la qualité de son offre. Shine continuera à se développer de manière indépendante dans le but d’accompagner de nouveaux clients dans un esprit d’innovation et de responsabilité, tant sociale qu’environnementale, qui a été un facteur important depuis sa création.

To accelerate innovation and serve new customers, Societe Generale announces the acquisition of @shine_tools the #neobank for entrepreneurs. The group also confirms, with the acquisition of Shine, its major role in the #Fintech ecosystem https://t.co/YdDDzDyirs #TheFutureIsYou pic.twitter.com/a9chvp0Bji — Societe Generale Group (@SocieteGenerale) June 30, 2020

Ses deux fondateurs, Nicolas Reboud et Raphaël Simon, ont effectivement orienté son développement sur des convictions et des valeurs fortes, telles que l’engagement social et le développement de leurs collaborateurs. La néobanque a également obtenu récemment la certification B Corp. Ce label international exigeant reconnaît son engagement dans six domaines : l’environnement, la société, les employés, la gouvernance, la communauté et les clients.

Société Générale commercialisera également les produits Shine aux entreprises clientes qui préfèrent une gestion 100% en ligne et des services à faible coût. Lorsque le niveau d’activité et les besoins de ces clients évolueront, Société Générale leur fournira une solution plus étendue, incluant l’expertise de conseillers, dans un continuum sans faille et sans avoir à changer de banque.

Une stratégie payante de la Société Générale

Après avoir développé sa stratégie commerciale avec la création de plus d’une centaine de centres d’affaires dédiés, les Espaces Pros, la Société Générale a étendu sa gamme de services pour les entreprises, conformément à l’orientation stratégique des plans de développement du Groupe.

Au-delà de la complémentarité des offres, le rapprochement entre Société Générale et Shine permettra de développer de larges synergies au sein du Groupe. Des services, tels que le crédit, l’assurance et les paiements, peuvent être proposés aux clients de la néobanque conformément à la mission de Shine de toujours simplifier l’expérience bancaire des entrepreneurs.

Les synergies créées entre les deux partenaires nous permettront d’aller plus vite et plus loin dans le service aux nouvelles entreprises clientes avec l’ambition de devenir le leader français sur ce marché.

Société Générale, première banque française à acquérir une Fintech en 2015 avec Fiduceo et, plus récemment, avec Lumo et Treezor, confirme, avec l’acquisition de Shine, son rôle majeur dans l’écosystème Fintech et sa capacité à travailler avec les startups.