Neo est de retour dans le premier teaser de Matrix 4 : Resurrections

L’une des franchises qui a changé notre façon de voir la science-fiction est “The Matrix”, avec Keanu Reeves et réalisé par les sœurs Wachowski. Près de 20 ans après la fin de la saga, ce monde est sur le point de revenir avec une percée dans les effets spéciaux et ce jour est publié le premier teaser de “The Matrix : Resurrections”, qui confirme également quand la première bande-annonce de ce nouvel épisode sera publiée.

Le film Matrix 4 (The Matrix : Resurrections) sera le quatrième volet, cette fois-ci dirigé uniquement par Lana Wachowski, où l’on retrouvera Keanu Reeves dans le rôle de Neo, ainsi que Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity. La sortie de ce film est prévue pour le 15 décembre 2021 en France et l’on s’attend à ce que la réception ouvre la porte à d’autres épisodes dans le futur.

Ce jour, par le biais du site officiel WhatIsTheMatrix.com, a été publié le premier teaser de “The Matrix : Resurrections”, où l’on peut voir brièvement Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, entre autres, il a également été confirmé que le jeudi 9 septembre prochain sera publié la première bande-annonce à 15 heures, heure française.

La sortie de Matrix 4 est toujours en bonne voie pour arriver le 15 décembre 2021 et il semble qu’il n’y aura pas de changement dans sa date de sortie. Keanu Reeves travaille actuellement sur le quatrième volet de John Wick, qui sortira en salles le 25 mai 2022, et qui ne devrait pas être le dernier volet, car Reeves lui-même a révélé qu’il continuera à jouer le rôle jusqu’à ce que le public le demande.