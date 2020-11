Nendoroid Lifeline est maintenant disponible en précommande

in

Image via Respawn Entertainment

Besoin de guérison? Le plus récent Apex Legends ‘ Nendoroid de Good Smile Company pourrait être assez mignon pour soigner vos blessures.

La Nendoroid Lifeline est équipée de tonnes d’équipements supplémentaires, que vous souhaitiez jouer avec elle en tant que donneuse de vie ou de sauvetage. Avec son bouclier et sa seringue à la main, son drone DOC Heal signature est inclus avec plus de pièces interchangeables et d’effets de propulseur, ce qui lui permet de venir à votre secours chaque fois que vous en avez besoin.

Sur le plan plus offensif, la Nendoroid a apporté ses armes d’héritage, les Shock Sticks. L’Alternator SMG est son arme à distance de choix.

C’est le deuxième chiffre de SommetLa ligne Nendoroid de Wraith. Il n’y en a pas encore assez pour une équipe complète, mais prenez Lifeline avant la fin des précommandes si vous prévoyez de rassembler un groupe de Nendoroids.

Les précommandes pour la figurine sont ouvertes jusqu’au 6 janvier 2021 et vous coûteront 58,99 $. Il ne devrait être expédié qu’en juillet 2021, il reste donc beaucoup de temps pour faire de la place et vous lancer une Nendoroid Lifeline.

