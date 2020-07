Nelson Mandela: faits et histoires que vous ne saviez pas sur le révolutionnaire bien-aimé

Années 1900 | 18 juillet 2020

Nelson Mandela salue la foule après avoir pris la parole au Colonial Stadium pour le concert de la Journée mondiale de la réconciliation, le 8 septembre 2000 à Melbourne, Australie. (Hamish Blair / Liaison)

Joyeux anniversaire, Nelson Mandela! Le militant anti-apartheid, lauréat du prix Nobel de la paix et le premier président noir d’Afrique du Sud aurait eu aujourd’hui 102 ans s’il n’était pas décédé en 2013. Figure bien-aimée dans son Afrique du Sud natale et dans le monde entier, Mandela a passé 27 ans ans en tant que prisonnier politique, mais n’a jamais renoncé à sa conviction que la ségrégation et la discrimination raciales étaient mauvaises. Sa politique n’était cependant qu’une facette de l’un des figures les plus intéressantes et complexes du XXe siècle.

Mandela a combattu l’apartheid. (Biographie)

Rolihlahla Mandela

Quand Nelson Mandela était né dans le village sud-africain de Mvezo le 18 juillet 1918, ses parents l’ont nommé Rolihlahla Mandela. Dans la langue maternelle de la région, Xhosa, Rolihlahla se traduit vaguement par «fauteur de troubles», peut-être une prophétie de l’agitation politique pour laquelle il était devenu célèbre. C’est un enseignant de la petite école primaire du village qui l’a nommé Nelson. À cette époque, il était d’usage de donner aux jeunes écoliers africains des surnoms à consonance britannique grâce au sentiment pro-colonialisme et anti-nationalisme de l’époque.

Mandela a obtenu son diplôme en droit en prison. (Canal 4)

Expulsé de l’université

De son propre aveu, Nelson Mandela n’était pas un des meilleurs étudiants. Il s’est inscrit au Collège universitaire de Fort Hare en 1931, mais il était expulsé pour avoir organisé une manifestation contre l’école. Cela ne l’a pas du tout découragé: bien qu’il n’ait pas terminé ses études de premier cycle, il a quand même commencé à obtenir un diplôme en droit à l’Université de Londres. Il n’a pas réussi non plus ce diplôme, mais il l’a finalement terminé en prison et, au fil du temps, il a reçu plus de 50 diplômes honorifiques d’universités du monde entier. Il est peut-être le décrocheur le plus diplômé de l’histoire.

Une amitié improbable s’est épanouie entre Nelson Mandela et Fidel Castro. (New York Times)

Son ami, Fidel

À première vue, Nelson Mandela et Fidel Castro peuvent sembler être à des extrémités opposées du spectre politique, mais les deux dirigeants avaient beaucoup en commun. Castro avait de fortes croyances anticolonialistes qui l’ont conduit à lutter contre l’oppression systématique des Afro-Cubains et à soutenir la quête de l’Algérie pour la libération du contrôle français. En 1964, le président cubain a même envoyé son aide personnelle, Che Guevara, sur un tournée de trois mois en Afrique pour offrir un soutien cubain aux révolutionnaires dans divers pays. Pour beaucoup en Afrique, Castro était un héros. Pour Mandela, il était juste son ami, Fidel. Ils avaient probablement de jolis surnoms l’un pour l’autre. (Croisons les doigts pour « Nelly et Fiddy. « )

Mandela et Kadhafi étaient tous deux des dirigeants de nations africaines opposées au colonialisme. (Exposant africain)

Son autre ami, Kadhafi

Comme Castro, Mouammar Kadhafi de Libye a cherché à évincer les gouvernements coloniaux qui se sont emparés des terres en Afrique. Bien que les Américains se souviennent de Kadhafi comme d’un dictateur violent, il est connu par de nombreux Africains comme le chef qui a résisté à l’ingérence soviétique et occidentale dans les affaires africaines. Le mouvement anti-apartheid de Nelson Mandela comptait sur le soutien politique et financier de Kadhafi, de sorte que les deux dirigeants sont naturellement devenus bons amis.

Le membre du Congrès américain Ron Dellums a contribué à sensibiliser le monde à l’apartheid en Afrique du Sud. (Philadelphie Tribune)

Le mouvement anti-apartheid américain

Pour tous ses propres problèmes avec le colonialisme, l’un des les centres les plus puissants du mouvement mondial anti-apartheid était à l’autre bout du monde aux États-Unis. Dans les années 80, Le membre du Congrès américain Ron Dellums a été le fer de lance du mouvement pour mettre en lumière dans le monde entier les injustices raciales en Afrique du Sud et l’emprisonnement injuste de Nelson Mandela. Il a organisé des manifestations, demandé l’aide de célébrités et présenté au Congrès une législation anti-apartheid qui interdirait le commerce avec l’Afrique du Sud. Cette pression internationale a été essentielle pour mettre fin à l’apartheid et élire Mandela à la présidence en 1994.

Mandela est resté sur la liste de surveillance des terroristes américains bien dans sa présidence. (Pierre roulante)

Nelson Mandela: Terroriste?

Bien que Nelson Mandela ait plus tard préconisé la paix et la non-violence, il fut un temps où de tels idéaux semblaient vains. Plus précisément, en 1960, lorsque la police sud-africaine blanche a tué 69 manifestants noirs lors d’un événement connu sous le nom de massacre de Sharpeville. La tragédie a convaincu le Congrès national africain, dont l’unité militaire (appelée la «lance de la nation») dirigée par Mandela, de combattre le feu par le feu en s’engageant dans une «guérilla de bas niveau». Bien que la violence nous ait sans aucun doute été « imposée par le gouvernement », comme Mandela l’a déclaré plus tard, elle a obtenu son nom sur le Liste de surveillance des terroristes des États-Unis, où il est resté jusqu’en 2008.

Mandela a aidé à organiser le concert 46664 en 2003. (CBS)

Nelson Mandela: Promoteur de concerts?

En 2003, un concert de sensibilisation au sida a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, et Nelson Mandela a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet événement. En fait, le concert s’appelait le concert 46664, une référence au numéro de prisonnier de Mandela. La programmation de la performance étoilée comprenait Robert Plant, Bono, Beyonce, Peter Gabriel, Queen, The Who, Ladysmith Black Mambazo et Cat Stevens, entre autres. Le concert a été un énorme succès.

L’une des plus grandes sensations de la vie de Mandela a été de rencontrer les Spice Girls. (CR Fashion Book)

Nelson Mandela: Super fan des Spice Girls?

Il semble que la musique était plus qu’un intérêt passager pour Mandela. En novembre 1997, lorsque Mandela rencontré les Spice Girls pendant qu’ils étaient en Afrique du Sud pour chanter lors d’un concert de charité, a-t-il annoncé aux journalistes qui s’étaient rassemblés: «Ce sont mes héros». Les chanteurs, vraisemblablement agités, se sont précipités pour exprimer leur admiration en retour, et Mandela a poursuivi en déclarant « [This is] l’un des plus grands moments de ma vie. « Comment répondez-vous à un homme qui a été libéré de plusieurs décennies de prison pour devenir un leader mondial qualifiant le moment de votre rencontre de l’un des plus grands moments de sa vie? Fille épicée a simplement crié: « Méchant! »

L’interprète en langue des signes a fait sensation lors des funérailles d’État de Mandela. (L’indépendant)

Un étrange interprète funéraire

Lorsque Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013, tout un monde a pleuré. Lors de ses funérailles officielles, auxquelles assistaient le président de l’époque Barack Obama et de nombreux autres dirigeants et dignitaires mondiaux, un interprète en langue des signes est apparu à côté du podium pour traduire les nombreux discours pour les malentendants qui regardaient chez eux. Il y avait juste un problème: l’interprète ne semblait pas connaître la langue des signes. Pendant les discours, il a simplement répété une série de gestes aléatoires. À membres de la communauté sourde, c’était un scandale. Toute une population avait été exclue du plaisir des beaux discours et éloges.

Le gouvernement sud-africain admis plus tard que l’homme, nommé Thamsanqa Jantjie, était mal qualifié, mais il n’était pas aussi non qualifié qu’il le paraissait. Selon Jantjie, il souffre de schizophrénie, et les funérailles ont coïncidé avec un malheureux accès d’hallucinations qu’il a fait de son mieux – et a échoué de façon spectaculaire – à surmonter. Quoi qu’il en soit, bien que ce soit une tournure tragique des événements, c’était une note étrangement appropriée pour qu’une vie étrange se termine.

