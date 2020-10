Neil Gaiman partage les détails de la série Sandman Netflix – / Film

Neil Gaimansérie de bandes dessinées acclamée L’homme de sable était un exploit de narration visuelle, et qui semble impossible à porter à l’écran. Mais Netflix va certainement essayer, et nous avons la bénédiction de Gaiman et les assurances enthousiastes qu’ils y parviendront. L’écrivain a révélé de nouveaux détails sur L’homme de sable La série Netflix, y compris les intrigues et les super-héros de DC que la saison 1 comprendra, et promet que la série sera aussi «effrayante» que la série de bandes dessinées qu’elle adapte.

Dans une interview avec Yahoo, Gaiman a révélé qu’il avait été impressionné par les premières images de l’émission, taquinant: «J’ai regardé des quotidiens, mais rien n’a produit la réaction profonde et émotionnelle sur moi que de regarder un test de caméra de notre Morpheus dans sa prison de verre l’a fait. Je l’ai vu et j’ai dit: « Oh, c’est Sandman. » »Gaiman a promis que la série capture également le ton de ses bandes dessinées d’horreur surnaturelles, ajoutant:

«Ce sera effrayant. Mais il y aura beaucoup d’autres choses aussi, car la joie de Sandman est qu’il y a beaucoup de choses différentes dans la soupe, et vous pouvez goûter toutes les saveurs.

La production de la série est en cours, avec Buzzsaw en velours acteur Tom Sturridge dans le rôle principal de Morpheus, AKA Dream. Netflix se rapproche également des méchants pour la série, avec Liam Hemsworth et Dacre Montgomery encerclant le rôle du cauchemardesque Corinthien. Mais Gaiman a participé à l’adaptation de Netflix depuis le début, taquinant plus tôt cette année le concept art de l’émission donnant vie à sa vision.

Gaiman a également confirmé que la première saison couvrirait plusieurs histoires célèbres de ses bandes dessinées, notamment « Dream a Little Dream of Me », qui présente un caméo du super-héros de DC John Constantine, ainsi que la célèbre brutale « 24 heures », qui a lieu. lors d’un massacre déchirant dans un restaurant, «Un espoir en enfer», qui suit le seigneur des rêves alors qu’il descend aux enfers à la recherche de sa barre, et «Collectors», une histoire qui se déroule entièrement lors d’une convention de tueur en série. « 24 heures » est l’une des choses les plus dérangeantes que j’ai jamais lues, et je ne peux même pas imaginer être traumatisé par cela à nouveau à l’écran, mais je suis intrigué par la façon dont la série abordera « Un espoir en enfer », un des arcs d’histoire les plus fantastiques et les plus visuellement emballés qui coûteront certainement cher à produire.

Mais Gaiman continue d’être le plus grand chearleeder pour Netflix L’homme de sable, décrivant comment le discours du scénariste / showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman) et producteur David S. Goyer (Batman commence) a battu les nombreux autres pitchs qu’il a entendus au fil des ans.

« J’ai vu de mauvaises propositions de séries télévisées Sandman », a déclaré Gaiman. «Certains d’entre eux sont issus de personnes incroyablement talentueuses qui ont dit: ‘Vous ne pouvez pas faire de cela à la télévision!’ Il y a environ 10 ans, il y avait un showrunner fantastique qui a lancé une émission de télévision Sandman qui n’a présenté Morpheus qu’au quatrième épisode! C’est tellement incroyable Sandman. Vous ne croirez pas à quel point c’est Sandman.

Aucune date officielle n’a encore été annoncée pour la série, mais une sortie de Netflix semble probable fin 2021 ou début 2022.

