Need for Speed: Hot Pursuit – Le prochain indice d’un remaster

Les premières rumeurs d’un remasterisation de Need for Speed ​​poursuitedésormais étayées.

La nouvelle édition du racer est désormais également répertoriée par les premiers revendeurs, dans le cas de PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est toujours possible de savoir si le remaster apparaîtra également pour les nouvelles consoles. L’entrée du croupier ne fournit actuellement aucun détail supplémentaire, même pas concernant la sortie du jeu.

En juin, il a été dit que Need For Speed ​​Hot Pursuit Remasterisé apparaîtra dans les 12 prochains mois, c’est pourquoi un remasterisateur de nouvelle génération potentiel est également possible.

EA a toujours commenté ce message, c’est pourquoi le tout doit être classé comme une rumeur. Le fait est qu’EA investit actuellement massivement dans ses IP de course et ses remasters. Le dernier avait Burnout Paradise réédité, qui est désormais également disponible sur Nintendo Switch.