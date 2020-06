Need for Speed Heat, bonjour le crossplay

Depuis hier, les amateurs de courses folles dans des bolides personnalisés et survitaminés à souhait peuvent s’affronter, peu importe la plateforme. Que vous soyez sur PC, PS4 ou Xbox One, tout le monde pourra désormais jouer ensemble en ligne à Need For Speed Heat, qui s’ouvre désormais aux joies du Crossplay.

Sortie il y a un an, Need For Speed Heat continue d’être choyée par Electronic Arts et soutenue par une communauté de fan de plus en plus massive. Ainsi, dans la toute dernière mise à jour du jeu, concoctée par l’équipe Criterion (hello Burnout) on retrouve une fonctionnalité qui depuis fait parler d’elle : le crossplay. De quoi rendre les balades dans les rues de Palm City (la ville où se déroule le jeu) encore plus infernales.

Des joutes mécaniques mémorables en ligne

Tout comme Fortnite d’Epic Games, Need For Speed Heat permet désormais à tous les joueurs du monde entier de s’affronter. Cela, peu importe la plateforme utilisée, qu’il s’agisse d’un PC ou d’une console, PS4 ou Xbox One. Surement en attendant une future technologie permettant d’inclure les joueurs Smartphones ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Need for Speed (@needforspeed) le 21 Avril 2020 à 8 :00 PDT

Une fois le jeu mis à jour correctement, libre au joueur d’activer ou non cette option. Le crossplay résulte d’une forte demande de la communauté EA qui reprochait notamment à l’éditeur ce manque d’interactivité entre les différents joueurs d’un même jeu très apprécié à cause d’une différence de plateforme. Maintenant c’est corrigé.

Des débuts encourageants pour EA

Il faut dire que c’est la toute première fois qu’EA s’essaye au crossplay. Comme le confirme les développeurs sur le site officiel du jeu : « Chez Criterion, nous avons toujours pensé que les jeux sont meilleurs avec des amis. Nous ne voulons pas que la plateforme de votre choix soit un obstacle à cette expérience. Nous sommes donc ravis de vous informer que dès le 9 juin, Need for Speed Heat sera le premier titre EA à proposer le crossplay, ce qui signifie que les joueurs, quelle que soit leur plateforme, peuvent évoluer au sein de Palm City ensemble, en tant que communauté unie. »

EA Games/Criterion, un mariage étrange ? Pas tout à fait puisque les deux maisons ont déjà collaboré sur les précédents opus de la saga Need For Speed (NFS pour les intimes) notamment sur NFS Most Wanted (édition 2012), NFS Hot Pursuit (2010) et enfin Need For Speed Rivals (2014). Ce nouveau partenariat confirme donc bien la fin de la collaboration entre EA Games et Ghost Games (les développeurs aux origines des premières versions du jeu).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Need for Speed (@needforspeed) le 25 Mars 2020 à 8 :02 PDT

Un jeu toujours aussi évolutif

Criterion n’a pas chômé puisqu’il nous propose maintenant ce patch d’environ 1,10 go sur PC, 6,90 Go sur Xbox One et 7,16 Go sur la PS4. Disponible en téléchargement, il y a aussi quelques petits correctifs qui vont avec. Votre compte EA est automatiquement attaché à la progression de votre partie. Cela facilite donc la recherche d’ami présent sur toutes les plateformes via le menu dédié à cet effet.

Toujours selon Electronic Arts, le jeu sera disponible sur EA Access et Origin le 16 juin prochain. Étant donné que NFS Heat est disponible sur Steam depuis quelque temps, les joueurs Steam et Origin peuvent donc aussi s’amuser ensemble. Autant dire que ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous entendons parler de cette mouture de NFS puisque le 18 juin prochain, on aura droit à un EA Play Live qui tournera autour de Need For Speed et de Steam.

Cette annonce confirmera surement la présence de nouveaux épisodes à venir sur cette plateforme de distribution de contenu en ligne mise au point par Valve Corporation. Steam compte actuellement un peu plus de 150 millions d’utilisateurs et possède une bibliothèque numérique d’un peu plus de 14 000 jeux. De quoi pousser EA à un partenariat ? Réponses le 18 juin.