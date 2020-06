Need For Speed ​​Hot Pursuit: remasterisation pour PC et consoles en cours?

En tant qu’initié considéré comme une source fiable confirmée, une nouvelle édition du jeu de course « Need For Speed: Hot Pursuit » est en cours d’élaboration. Le tout n’a pas encore été officiellement confirmé.

Il y a quelques mois, les responsables d’Electronic Arts ont souligné que « Need for Speed: Heat » était le dernier spin-off en série créé aux Ghost Games de Göteborg, en Suède.

À l’avenir, les développeurs de Criterion Games seront à nouveau responsables de la série. Criterion Games s’est fait un nom principalement avec la série « Burnout » et a publié « Need for Speed: Hot Pursuit » en 2010. Ce qui nous amène au sujet. Selon les rapports actuels, un remasterisateur du jeu de course doit être travaillé.

Nouvelle édition également pour les consoles nouvelle génération?

Les rumeurs correspondantes ont été causées par l’éditeur de VentureBeat, Jeff Grubb, qui s’est forgé une réputation de source d’initié fiable ces derniers mois. Selon Grubb, le remaster pour « Need for Speed: Hot Pursuit » sera basé sur le remake de « Burnout Paradise ». En conséquence, les consoles et le PC sont fournis.

Grubb: «Puis EA revient au remasterisateur du jeu de course. En tant que successeur de Burnout Paradise Remastered, l’éditeur mettra à jour le Need for Speed: Hot Pursuit 2010. Comme Burnout, ce jeu apparaîtra également pour le Switch en plus du PC et d’autres consoles. «

Sur le sujet: Need for Speed: Criterion Games prend la barre – Ghost Games se restructure

Étant donné que le remaster pour « Need For Speed: Hot Pursuit » doit sortir dans les douze prochains mois, selon Grubb, il est bien sûr évident que la nouvelle édition sera également lancée sur les deux consoles de nouvelle génération, Xbox Series X et PlayStation 5 devient.

Tant qu’Electronic Arts ou Criterion Games ne commentent pas ce sujet, les informations fournies par Grubb doivent d’abord être appréciées avec la prudence nécessaire.

