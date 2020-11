Ne vous inquiétez pas, il semble que les jeux Bethesda ne seront pas des exclusivités Xbox après tout

in

Lorsque Xbox a acheté Bethesda et tous les studios qu’elle possédait, nous nous sommes demandé si cela rendrait les jeux Bethesda exclusifs à la Xbox et au PC. Eh bien, nous pouvons probablement laisser échapper un soupir de soulagement collectif, car le CFO de Xbox a donné une forte indication que les joueurs PlayStation ne seront pas laissés pour compte.

Lors de son allocution à la conférence virtuelle Jeffries Interactive Entertainment, le directeur financier Tim Stuart nous a fait savoir que le contenu Bethesda sera probablement disponible sur d’autres plates-formes, comme PlayStation ou Nintendo. Les mots exacts qu’il a utilisés étaient «à long terme […] nous n’avons pas l’intention de simplement retirer tout le contenu Bethesda de Sony ou de Nintendo ou autre », tout en laissant tomber certains indices selon lesquels il pourrait y avoir un calendrier de sortie échelonné pour les futurs titres.

Oui, cela signifie que vous verrez peut-être d’abord les jeux Bethesda commercialisés sur des plates-formes appartenant à Microsoft, avec une sortie programmée sur d’autres plates-formes. Il a également laissé entendre que la Xbox pourrait offrir des versions de meilleure qualité des mêmes jeux ou des versions modifiées pour mieux fonctionner sur le matériel Xbox.

Bien que nous soyons heureux de voir que d’autres plates-formes continueront de profiter du contenu Bethesda, nous avons quelques doutes quant aux «versions de meilleure qualité» ou même aux calendriers de sortie programmés.

Nous avons vu à maintes reprises que la communauté des joueurs était encore divisée par des versions chronométrées, comme des jeux comme destin et LA MORUE ont un contenu différent selon le système utilisé. Espérons que ce n’est que le début de la discussion, et Xbox verra du sens et lancera des jeux Bethesda sur toutes les plates-formes en même temps à l’avenir.

