Ne vous attendez pas à la révélation, au prix ou à la date de sortie de la console PS5 le 4 juin

Le 4 juin, tout tourne autour des jeux.

Sony a finalement annoncé une date pour son événement de révélation de PS5, une vitrine le 4 juin, mais peut-être que «révélation de PS5» est un peu trop généreux. Il existe de nombreuses preuves que la vitrine des jeux PS5 se concentrera entièrement sur les jeux et ne montrera pas réellement le design de la console PlayStation 5 elle-même. Afin de définir des attentes équitables pour jeudi prochain, je voudrais voir pourquoi Sony peut encore retarder la révélation complète de la console PS5, y compris la conception et le prix de la console.

En 2013, lorsque Sony a dévoilé sa vitrine E3 2013 qui a finalement révélé la PS4 dans son intégralité, y compris le design, le prix et la date de sortie, la courte bande-annonce comportait un tas de gros plans de la console PS4 elle-même: la bande lumineuse supérieure , les bouches d’aération, etc. Il faisait clairement allusion «hé, nous sommes sur le point de vous montrer à quoi ressemble cette chose. Sois prêt. » Et comme nous le savons, cette vitrine était fortement axée sur la console PS4 elle-même: l’apparence de la console, son prix, sa date de sortie et ses fonctionnalités.

Pourtant, lorsque nous regardons la bande-annonce de l’événement PS5 du 4 juin, elle montre simplement le contrôleur DualSense, quelque chose que nous avons déjà vu révélé. Il n’y a pas de gros plans des lignes épurées de la console. Rien n’indique que Sony souhaite vous montrer la machine. Ensuite, nous plongeons dans le post de Jimy Ryan sur le blog PlayStation, qui parle beaucoup de jeux.

« … Je suis ravi de partager que nous vous donnerons bientôt un premier aperçu des jeux auxquels vous jouerez après le lancement de PlayStation 5 ce jour férié … »

« Les jeux qui arrivent sur PS5 représentent les meilleurs de l’industrie … »

« ..Jeux qui mettront en valeur le potentiel du matériel. »

« … ce qui attend la prochaine génération de jeux … »

Tout semble se concentrer sur les jeux eux-mêmes. Ryan évite soigneusement de parler de la PS5 comme d’une console. Ses commentaires penchent Jeux montrant quelles sont les capacités de la PS5, plutôt que de montrer la console et les fonctionnalités matérielles parlantes. Il est donc clair que la vitrine PS5 du 4 juin se concentrera sur les jeux. Mais alors…

Pourquoi ne pas révéler la console PS5?

Par souci d’argument, mettons la PS5 dans une version de novembre. Si nous disons même dès le 6 novembre, il reste encore cinq mois avant la date de sortie de la PS5. C’est beaucoup de conversations autour de la plate-forme qui doivent se produire et être maintenues avant le lancement. À ce stade, Sony ne avoir besoin pour afficher la console. Soyons honnêtes, à quoi ressemblerait la PS5 changerait-elle votre décision d’achat? Non. Ce sera pour les jeux et ce dont la console est capable. Serait-ce cool de le voir? Bien sûr, mais l’accent doit d’abord être mis sur ce qu’il fait. Et une vitrine d’une heure semble sans doute être trop courte pour consacrer suffisamment de temps à la console et à ses fonctionnalités ainsi qu’aux jeux.

De même, parce que Sony ne va pas montrer sa pleine main – Ryan a dit dans le post que cela fera «partie de notre série de mises à jour PS5» et qu’ils «ont encore beaucoup à partager avec vous» – j’en doute sera le moment où le prix et la date de sortie de la console PS5 seront annoncés. Cette vitrine d’une heure se concentrera sur les jeux – les expériences de qualité de nouvelle génération qui démontreront ce qui est possible uniquement sur la PS5 – tandis que Sony explore d’autres façons d’annoncer le prix de la PS5, la date de sortie et, finalement, de montrer la conception de la console.

En regardant spécifiquement le libellé de Ryan appelant cela une « série de mises à jour PS5 », je peux voir la vitrine du 4 juin taquiner ce qui se passera une fois qu’elle aura fini de montrer les jeux. Peut-être que cela se termine par quelques teasers de ce à quoi ressemble la console, ou elle réduit la date de «vacances 2020» à «novembre 2020» ou quelque chose à cet effet. Ensuite, Sony peut continuer à dicter le rythme de la conversation autour de la PS5, en parlant éventuellement de la conception de la console, de l’apparence et des fonctionnalités de l’interface utilisateur, et finalement de la date et du prix de sortie (quand ils ouvriront enfin les précommandes).

Bien sûr, je peux me tromper complètement et le tout s’ouvrira avec une révélation de la console PS5 elle-même. Il pourrait se terminer par un prix et une date de sortie stinger et des précommandes ouvertes dans le monde entier. Je ne prétends pas avoir de connaissances internes, à l’exception des preuves accessibles au public et de mon historique couvrant cette industrie depuis la révélation et la sortie de la PS4.

Mais je pense qu’en l’absence de la gamme d’événements grand public que Sony avait prévu d’organiser, il doit rythmer la conversation tout au long de l’année comme davantage un goutte-à-goutte, en retenant certaines informations afin qu’au moment où la PS5 sorte réellement, elle se sent toujours « nouveau » et « frais ». C’est une critique que j’ai vue à propos de la stratégie Xbox, qui voit beaucoup de gens avoir l’impression que la Xbox Series X a été dévoilée un peu trop tôt et se sentira comme une vieille nouvelle au moment de sa sortie. Je ne dis pas nécessairement que je suis d’accord, mais il est clair que Sony et Microsoft sont dans des positions très différentes et ont des stratégies très différentes pour la prochaine génération, à la fois en termes de concentration sur la plate-forme et de marketing menant à la sortie.

La dernière chose à considérer est les consoles PS5 actuellement en cours de fabrication pour préparer les expéditions pour le jour de la sortie. Cela signifie qu’il y a des lignes de production où ces choses sont fabriquées. Il y a des boîtes avec l’image de la console directement dessus. Sony sait que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que quelqu’un le dévoile, donc même si la console révèle que ce n’est pas le 4 juin (ce qui, honnêtement, j’espère que je me trompe et que cela arrive), je ne pense pas que ce sera une trop longue attente pour voir à quoi cela ressemble. Commencez ce train de battage publicitaire de nouvelle génération. Il est sur le point de quitter la gare.

Daily Reaction réagit à l’industrie du jeu vidéo. Vous avez des suggestions pour la colonne ou les sujets auxquels vous aimeriez que nous réagissions? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter les réactions quotidiennes précédentes pour plus de plongées au-delà des gros titres.