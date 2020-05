Ne vous attendez pas à Destiny 3 avant l’automne 2023 au plus tôt, s’il arrive jamais

Un récent billet de blog «This Week at Bungie» fournit des indices assez importants sur l’avenir de Destiny 2, que Bungie prévoit de continuer à soutenir pour les années à venir. Confirmé hier sur PS5 et Xbox One, la version de prochaine génération de Destiny 2 pourrait devenir la plate-forme principale du jeu pour les trois prochaines années, au moins. Il semble également exclure un potentiel Destiny 3 sortie jusqu’à l’automne 2023 au plus tôt, si jamais nous voyons même une suite à ce jeu.

La ligne en question concernait la création de nouveaux ensembles d’armures pour Destiny 2 listes de lecture de base (Crucible, Strikes et Gambit). Comme ajout de saveur à cette section, une puce a dit: «Nous créerons de nouveaux ensembles comme celui-ci chaque année (par exemple, année 4, année 5, année 6, etc.).» Destiny 2 L’année 4 devrait démarrer cet automne avec le début de la saison 12 et une toute nouvelle extension. Cela met l’année 5 à partir de 2021 et l’année 6 à partir de 2022, se terminant à l’automne 2023.

Des mots comme celui-ci, en particulier du réalisateur Luke Smith, ne sont pas simplement négligents sans égard. Bungie connaît le destin la communauté analyse chaque mot, et ces messages passent par des montagnes d’approbations avant d’être mis aux yeux du public. Donc, pour dire carrément que l’année 6 est effectivement de confirmer que Bungie a l’intention de continuer à soutenir Destiny 2 avec un nouveau contenu à travers sa sixième année, et l’ajout de « etc. » apporte la mise en garde de «au moins», avec un soutien continu potentiel au-delà de cela. Il est hautement improbable que Bungie développe et propose également un troisième jeu au cours de cette même période.

Avec l’original destin, la prise en charge via un nouveau contenu a cessé Destiny 2 Libération. L’expansion d’automne qui a lancé Destiny Year 3 en 2016 (Rise of Iron) était sa dernière version, abandonnant la prise en charge des versions de console de la génération précédente et supprimant le jeu alors que le marketing débutait en 2017 pour la suite, publiée en septembre de la même année. L’original destin est toujours jouable mais n’a pas reçu de nouveaux ajouts de contenu depuis Rise of Iron.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des allusions aux intentions de Bungie de soutenir Destiny 2 long terme. De retour avant la sortie de Shadowkeep, Bungie a mentionné tout ce qui se passait au début de l’année 3 (Destiny 2: New Light free-to-play, cross-save, le Shadowkeep expansion, de nouvelles façons de raconter des histoires) comme le début d’un plan Destin 2. Cela donnerait en fait Destiny 2 jusqu’à la fin de l’année 7, ce qui signifie que le jeu ne peut même pas se terminer avant l’automne 2024 au plus tôt (et encore une fois, si Bungie met fin au jeu du tout). Il est tout à fait possible que Bungie travaille sur des moyens de reconfigurer Destiny 2 comme une plate-forme de base pour l’expérience qui peut continuer à évoluer et à se développer sans avoir besoin d’une suite complète.

[Source: Bungie]