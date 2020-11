Ne vous attendez pas à ce que le projet Ubisoft Avatar soit lancé avant avril 2022

Une grande partie des discussions sur la date de sortie entourant le jeu Avatar d’Ubisoft a tourné autour du moment où le titre ne sortira pas dans les magasins. Cette dernière mise à jour de développement n’est pas différente. Une récente conférence téléphonique organisée par Ubisoft a noté le Avatar Le projet sera lancé après avril 2022 mais avant mars 2023.

L’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad, a relayé la nouvelle dans un bref article sur Twitter, qui décrivait également les plans de sortie d’Ubisoft pour le nouveau retard Far Cry 6 et Quarantaine Rainbow Six. Voir le message d’Ahmad dans le tweet ci-dessous:

Ubisoft a déclaré lors de la conférence téléphonique qu’il prévoyait de publier Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine entre avril 2021 et septembre 2021. Le jeu Avatar sur lequel travaille Ubisoft sortira après avril 2022 et avant mars 2023. https://t.co/1J1G4FdD2j – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 29 octobre 2020

Massive Entertainment, l’équipe derrière La division, dirige la production sur le Avatar projet. Auparavant, la mise à jour la plus récente remonte à février de cette année, dans laquelle le producteur Jesper Karabanov a confirmé que l’équipe travaillait dur pour développer le jeu en question. « Oui, [the game is still in production], mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler », a déclaré Karabanov à Screen Rant il y a plusieurs mois. Quand Ubisoft et Massive seront prêts à parler boutique, tout le monde devine.

Ubisoft a dévoilé le Avatar titre pour consoles et PC au début de 2017. Les détails sont rares, mais nous savons qu’il se déroule sur Pandora et mettra en vedette le personnage Na’vi dans une certaine mesure. Outre les quatre suites que James Cameron a prévues pour la franchise de films, le jeu vise à «approfondir la Avatar univers de manière passionnante et innovante », selon une déclaration d’Ubisoft à la suite de l’annonce.

[Source: Ubisoft via Daniel Ahmad on Twitter]