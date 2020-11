Ne soyez pas dupé par les performances, le silicium M1 d’Apple est une question de contrôle de plate-forme

Avec la poussière retombant sur les premiers Mac basés sur Arm d’Apple et les annonces de nouvelles puces M1, il est temps de faire le point sur ce que cela signifie pour l’un des plus grands écosystèmes informatiques du secteur. La transition vers les processeurs Arm est un changement majeur qui se fera sentir dans l’industrie dans les années à venir. Les avantages en termes d’efficacité énergétique pour les consommateurs sont manifestement importants, mais le changement risque d’être un casse-tête pour les développeurs de logiciels qui doivent revenir en arrière et reconstruire leurs applications.

Alors qu’Apple semble avoir produit du silicium très puissant sur la base des évaluations initiales et des tests de la sphère technologique, le besoin d’émulation signifie que nous devrions prendre ses performances avec une pincée de sel. Après tout, l’émulation logicielle a un impact sur les performances et la consommation d’énergie. Nous mettrons très bientôt la puce et l’un des nouveaux ordinateurs portables d’Apple à l’épreuve pour le savoir avec certitude.

Cependant, ce que l’on peut dire, c’est que cette transition s’avère déjà être un prétexte à un meilleur contrôle des écosystèmes.

Dépendance croissante à l’App Store

Changer l’architecture de processeur qui alimente votre écosystème d’applications n’est pas une mince affaire. Pour aider les développeurs à effectuer le changement, Apple a lancé un nouvel ensemble d’outils de développement Xcode 12. Pour citer Apple, Xcode produit une «tranche» binaire pour Apple Silicon et une pour Intel. Il les regroupe ensuite en un seul ensemble d’applications à partager ou à soumettre au Mac App Store.

C’est assez pratique, car cela signifie que vous pouvez simplement cliquer sur installer dans le magasin sans avoir à vous soucier de télécharger la bonne version. Cependant, les développeurs ont clairement envie de publier leurs applications recompilées dans le magasin Apple. Surtout pour les applications plus anciennes qui n’avaient peut-être pas envisagé le déploiement en magasin il y a plusieurs années. Microsoft propose une solution similaire utilisant Visual Studio pour produire des applications de plateforme Windows universelle (UWP) pour le Microsoft Store.

Tout le monde aime un bon magasin d’applications par souci de simplicité. Cependant, les développeurs doivent respecter plus de règles s’ils choisissent de publier sur les vitrines. Les désaccords sur les CGV ont donné lieu au procès entre Apple et Epic Games plus tôt en 2020. Nous ne devons pas oublier qu’Apple prend également 30% de toutes les ventes sur les vitrines mobiles et Mac de tous les développeurs gagnant plus d’un million de dollars par an. Jusqu’à récemment, ce taux de commission s’appliquait à tous les développeurs. Cependant, le programme pour les petites entreprises nouvellement introduit garantit que la réduction passe à 15% pour ceux qui se trouvent sous le seuil.

L’attrait de l’exposition en magasin peut inciter les petits développeurs à respecter les règles d’Apple.

Néanmoins, le contrôle strict d’Apple sur les écosystèmes de ses magasins a toujours fonctionné à l’encontre des intérêts des développeurs et des utilisateurs d’applications. Par exemple, le lancement de Microsoft Office sur le Mac App Store a été retardé tandis que les deux sociétés découvraient les problèmes de regroupement d’applications et d’abonnement.

Cela dit, les versions Arm d’Adobe Photoshop et de World of Warcraft de Blizzard sont toujours installées via leurs lanceurs respectifs. Les grandes entreprises peuvent certainement exister en dehors du magasin. Apple n’oblige pas les développeurs à rompre avec les installations d’applications auto-hébergées. Au moins pas encore. Cependant, l’attrait de l’exposition en magasin peut inciter les petits développeurs à respecter les règles d’Apple et même le taux de commission réduit conduit toujours à des revenus sains pour le géant de Cupertino.

De plus, Apple cherche à accroître la compatibilité croisée entre son macOS et les écosystèmes iOS beaucoup plus fermés. Les applications iOS basées sur Arm fonctionnent déjà en natif sur les Mac équipés de M1. L’objectif futur est certainement que les applications fonctionnent de manière transparente sur les deux plates-formes. Cependant, il n’y a pas de .dmg ou .pkg pour iOS, seulement l’App Store et Apple n’est pas favorable au jailbreaking. Les développeurs multiplateformes ciblant iOS et macOS n’auront d’autre choix que de signer les conditions générales d’Apple et de payer la taxe App Store.

Au revoir Boot Camp et Hackintosh

La dernière annonce matérielle d’Apple a également des implications pour deux cas d’utilisation de niche de sa plate-forme d’ordinateur portable – Boot Camp et Hackintosh. Il est peu probable que les deux continuent de fonctionner alors qu’Apple quitte le x86.

Apple a confirmé que la prise en charge de Boot Camp ne viendrait pas sur les Mac basés sur Arm. Microsoft accorde uniquement la licence de la version Arm de Windows 10 aux fabricants de PC. Par conséquent, il y a peu de chances d’exécuter Arm Windows natif sur du matériel Apple. Au lieu de cela, ceux qui cherchent à travailler avec les deux systèmes d’exploitation sur un seul appareil seront limités à la virtualisation. Cependant, il semble que les logiciels de virtualisation populaires ne fonctionnent pas avec l’émulation Rosetta 2 d’Apple, il devra donc être complètement reconstruit.

Apple a confirmé que la prise en charge de Boot Camp ne viendrait pas sur les Mac basés sur Arm.

La transition a des implications similaires pour les utilisateurs qui cherchent à exécuter Mac OS sur du matériel non Apple. Mac OS continue de prendre en charge x86 pour le moment, donc les constructeurs Hackintosh sont sûrs à moyen terme. Mais l’image lointaine pointe vers un soutien uniquement armé avant le tournant de la décennie. La sécurisation du matériel compatible deviendra beaucoup plus difficile si / quand Apple supprime progressivement le support Intel. Bien sûr, nous pourrions avoir beaucoup plus de plates-formes PC basées sur Arm d’ici là. Cependant, la prise en charge des pièces standard dépendra de la mesure dans laquelle l’entreprise intégrera finalement les fonctionnalités critiques de Mac OS à son matériel sur mesure.

Le passage à Arm n’a certainement pas été conçu pour tuer Boot Camp et Hackintosh. C’est simplement un effet secondaire qui limite également davantage les options des consommateurs pour interagir avec l’écosystème d’Apple.

Couper les liens avec Intel signifie tuer des applications

Le désir d’Apple de mettre fin à sa dépendance à Intel n’est pas un secret. Les rumeurs suggèrent que la société n’est pas satisfaite des progrès de la puce d’Intel depuis des années et qu’Apple en assume le coût. Il est économiquement logique pour la société de Cupertino de tirer parti de son équipe de silicium mobile pour les ordinateurs portables. Mais s’éloigner de x86 repose sur l’émulation d’anciennes applications conçues pour cette architecture. La solution d’Apple est Rosetta 2. Cependant, il est très peu probable que la société ait l’intention de maintenir l’émulation pendant très longtemps. C’est plutôt un outil pour faciliter la période de transition loin d’Intel et vers son propre silicium.

Une sorte de date limite, même non officielle, encourage les développeurs à compiler des applications Arm natives plutôt que de compter sur l’émulation pendant des années. Cependant, les anciennes applications à la fin des feuilles de route de support peuvent ne jamais être recompilées. De même, Rosetta ne peut pas non plus interpréter un certain nombre d’extensions de processeur Intel, ce qui signifie que certaines applications hautes performances peuvent même ne pas fonctionner sur les Mac Arm.

L’utilisation de processeurs internes, plutôt qu’Intel, augmentera les résultats d’Apple.

Quoi qu’il en soit, l’horloge tourne pour les applications x86 sur Mac OS. Apple a la forme pour tuer les émulateurs en quelques années seulement. La Rosetta originale, publiée avec OS X Tiger pour l’émulation PowerPC lors du passage à Intel, a été abandonnée par OS X Lion. Apple a considéré la transition comme terminée après seulement trois générations de systèmes d’exploitation, bien que la prise en charge de l’émulation ait duré six ans.

À un moment donné dans un avenir pas trop lointain, les anciennes applications x86 cesseront également de fonctionner sur les Mac. Ce sera un casse-tête pour les développeurs à moyen terme. Pourtant, Apple a tout à gagner avec à la fois une prise en main plus ferme du matériel et des logiciels, ainsi que des résultats plus sains grâce aux ventes de puces internes.

Y a-t-il des avantages à contrôler la plateforme?

Apple a abandonné PowerPC en 2006 en raison d’une combinaison de vitesses d’horloge plus faibles, d’une innovation lente et du coût des processeurs d’IBM. Aujourd’hui, des problèmes similaires de prix et d’innovation ont surgi avec Intel. Bien que pour les consommateurs, l’amélioration des performances par watt du passage à Arm est le principal avantage.

Cependant, cette amélioration marginale ne vaut guère la peine de bouleverser l’ensemble de l’écosystème des développeurs et des logiciels grand public de Mac OS. Les Macbooks Intel ont une autonomie décente et d’excellentes performances après tout. Il est également étrange que la société ne semble pas avoir envisagé le portefeuille de puces de plus en plus puissant d’AMD.

Le passage au silicium Arm est autant une question de contrôle de plate-forme que d’innovation.

Ce que Cupertino veut vraiment plus de contrôle. Tout d’abord sur la feuille de route de développement et le fonctionnement interne de son silicium. Avec des processeurs internes, Apple peut piloter des fonctions intégrées d’imagerie, d’apprentissage automatique et de sécurité dans la direction souhaitée. Une intégration plus approfondie du matériel et des logiciels semble inévitable. Dans le même temps, le passage à l’architecture Arm donne à Apple une plus grande influence dans l’espace logiciel. Une intégration plus étroite avec ses API de sécurité, la vérification des applications, la biométrie, les cartes de crédit et les informations de paiement sont toutes possibles avec les nouvelles API de silicium et de logiciel. Par conséquent, les développeurs ne sont pas si doucement poussés dans son App Store pour assurer la compatibilité des produits et utiliser cross – prise en charge de la plate-forme avec iOS.

Nous sommes encore à quelques années de la transition complète vers Arm. Cependant, le jeu final d’Apple est un écosystème matériel et logiciel unifié et étroitement contrôlé sur les appareils portables, les mobiles et les PC. Reste à savoir si cela est dans le meilleur intérêt des consommateurs.

Correction (22 novembre 2020): Cet article indiquait à l’origine qu’Apple prend également 30% de toutes les ventes sur les vitrines mobiles et Mac. Cet article a été rédigé avant les modifications apportées au taux de commission de l’App Store d’Apple pour certains développeurs via son programme Small Business. L’article a été modifié pour refléter ces changements.