« Ne convient plus des deux côtés »

Une prolongation de contrat à Vienne-Hütteldorf était dans l’air depuis longtemps, mais finalement Stefan Schwab a décidé de déménager à l’étranger au PAOK Salonique. Maintenant, il reparla de la séparation d’avec Rapid et montra à quel point cela avait finalement été inévitable.

En raison de l’expiration du contrat, le capitaine du Rapid a déménagé gratuitement en Grèce, ce qui rend la perte de Green-White encore plus extrême. Entre-temps, cependant, Schwab a dû se rendre à l’AMS pendant environ trois semaines car il n’avait pas encore signé de contrat. En fin de compte, il est allé au PAOK. Une étape que le trentenaire n’a aucun regret, comme il l’a fait dans une interview avec Laola1 trahi.

D’autant que la feuille avec Rapid avait déjà été coupée: « Les deux parties se sont toujours beaucoup appréciées, les discussions, que ce soit avec Christoph Peschek ou Zoran Barisic, étaient toujours ouvertes. Mais c’était aussi le cas que j’étais à l’AMS pendant deux ou trois semaines. après la fin de la saison. Ensuite, je ne voulais plus attendre. » Et Schwab poursuit: « Cela ne fonctionnait plus des deux côtés, que l’on puisse travailler ensemble plus longtemps. Pour moi, il était encore une fois important d’obtenir un contrat à plus long terme. Cela aurait peut-être encore été possible, mais avec diverses options et Conditions. Mais j’ai également eu d’autres offres sur la table et j’ai décidé de tracer une ligne sous le chapitre. «

Stefan Schwab à propos de SK Rapid: « Extrêmement reconnaissant pour ces six années »

Cependant, le milieu de terrain ne veut pas démissionner, comme il l’a souligné: « Je suis incroyablement reconnaissant pour les six années, je me suis développé personnellement et athlétiquement, je continue à suivre le club à chaque match, je suis heureux de chaque victoire des garçons et je suis avec beaucoup Joueurs en contact. Mais il était juste temps pour moi d’essayer quelque chose de nouveau. «

Et la décision a fonctionné: « Pour moi, c’était une étape bien réfléchie qui pourrait ne pas être compréhensible pour beaucoup. Mais maintenant, à la mi-novembre au plus tard, beaucoup voient aussi que ce n’était pas seulement une aventure ou un palliatif pour moi, mais sportif est très intéressant et vous pouvez réaliser quelque chose avec PAOK. » L’Autrichien détient deux buts et sept passes décisives en seulement 13 matchs et a fait le saut dans la phase de groupes EL avec le PAOK.

En plus de ça, les fans sont un gros plus: « On ne peut pas comparer ça à l’Autriche! Les Grecs vivent le football, sont très enthousiastes et fanatiques. Je suis arrivé à l’aéroport, les fans nous ont suivis jusqu’à la voiture – je n’ai jamais rien fait de tel Nous sommes barrés avant les matchs à domicile et si vous regardez en bas de l’hôtel, la rue à trois voies est déjà fermée avec les fans du PAOK sur leurs cyclomoteurs, qui n’attendent plus que eux pour accompagner le bus jusqu’au stade. «

Schwab ne regrette en aucun cas le déménagement et son succès personnel montre actuellement qu’il a raison.

