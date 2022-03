NCIS saison 19 : Comment le départ de Mark Harmon (Gibbs) affecte la série sur M6 ?

M6 diffuse actuellement la saison 19 de NCIS, la série a licencié le personnage principal de la série policière, Leroy Gibbs. Ce qui était attendu depuis longtemps est en train de se produire dans la série après le départ de Mark Harmon.

NCIS, la série d’enquêtes criminelles navales qui a débuté en 2003, a été diffusée pendant près de deux décennies, apportant le meilleur de l’action sur les écrans des fans sur le réseau de diffusion de CBS. La série de longue durée a connu le succès pendant tout ce temps, mais le départ du personnage principal, Mark Harmon, dans le quatrième épisode de la saison 19, fait sentir ses effets sur la série.

Dans la série policière créée par Donald P. Bellisario et inspirée de la vraie série NCIS, l’acteur principal de la série a fait ses adieux après avoir incarné Leroy Gibbs pendant plus de 400 épisodes. Le départ a été annoncé avant la saison 19, mais il a surpris les téléspectateurs qui ne savaient pas que le départ de Mark Harmon interviendrait si tôt dans la saison 19.

Pour le remplacer, NCIS a fait appel à Gary Cole dans le rôle d’Alden Parker, un agent du FBI qui, après avoir été accepté dans l’équipe, a quitté son poste fédéral pour prendre la tête de l’équipe d’agents spéciaux dirigée par Leon Vance (Rocky Carroll), après que Leroy Gibbs ait décidé de ne pas revenir car il avait été suspendu.

Lorsque le départ de Harmon de NCIS a été annoncé, certains fans ont prévenu que la série n’existerait plus sans Leroy Gibbs aux commandes, et qu’ils ne regarderaient donc plus jamais la longue série de CBS. Il semble que ce que les téléspectateurs avaient promis se réalise, puisque les audiences de la série policière sont tombées à leur plus bas niveau depuis le départ du personnage principal qui a accroché tout le monde pendant près de 20 ans.

La saison 19 de NCIS avance sur la télévision de réseau les lundis de chaque semaine, et jusqu’à présent, CBS ne s’est pas prononcé sur un renouvellement de la série pour sa 20e saison. Selon les fans, le changement d’horaire vers les lundis et le départ de l’acteur principal sont les facteurs qui ont mis en péril la poursuite de la série dramatique policière à long terme.

NCIS est une série qui est devenue l’une des plus populaires de la télévision sur sa chaîne d’origine CBS, avec une moyenne de plus de 13 millions de téléspectateurs par épisode dans le passé. Lors de la saison 18, la série atteignait toujours une moyenne de plus de 10 millions de téléspectateurs. Cependant, l’audience a commencé à baisser après le quatrième épisode de la 19ème saison, lorsque Leroy Gibbs est parti. En fait, les audiences de la saison 19 de NCIS, jusqu’à présent, sont les plus basses depuis le début de la série.

Il est important de noter que le premier épisode de la saison 19 a attiré 8,45 millions de téléspectateurs, mais ces chiffres n’ont cessé de baisser au fur et à mesure de la progression de l’épisode actuel sur CBS. avec une baisse de 25 % par rapport à l’audience moyenne de la saison dernière. Ces chiffres placent toujours NCIS en tête des audiences des séries du lundi soir de la chaîne. Mais comme les téléspectateurs continuent de se détourner du NCIS, l’avenir de la série est remis en question.