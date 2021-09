NCIS saison 19 : Le départ de Bishop pourrait amener Torres à demander sa démission

La saison 19 de NCIS pourrait voir Nick Torres lutter contre le départ de son ancienne collègue et amoureuse Ellie Bishop dans la nouvelle série, comme le montre un premier aperçu de la première.

Dans NCIS, Ellie Bishop (Emily Wickersham) a laissé Nick Torres (Wilmer Valderrama) dévasté dans le final de la saison 18 lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait l’équipe. Cependant, si l’on regarde vers l’avenir, il semble que Torres ait encore du mal à accepter le départ de Bishop.

Un certain nombre d’indices suggèrent qu’un adieu à Torres pourrait avoir lieu, notamment un échange avec McGee (Sean Murray) dans un teaser diffusé par CBS.

L’un des indices les plus clairs provient de l’épisode Blood in the Water de la saison 19, dans lequel McGee et Torres se retrouvent au cœur d’une dispute animée. Alors que Torres rejette l’offre de McGee, Kasie (Diona Reasonover) s’empresse de faire le geste réconfortant en les embrassant toutes les deux.

Au NCIS, le duo embrasse Kasie à contrecœur avant que la scène ne se poursuive et que le duo et Jessica Knight (Katrina Law) ne se mettent au travail pour retrouver Gibbs (Mark Harmon).

Cependant, avec l’inquiétude de McGee qui résonne dans ses oreilles, cela pourrait-il être un signe important que Torres envisage de démissionner ? Avec le départ de Bishop et l’absence de Gibbs pendant une bonne partie de la 19e saison, Torres pourrait avoir besoin d’une pause.

De plus, McGee ayant clairement perçu les signes avant-coureurs plus tôt dans la saison, peut-être que le nouvel épisode du NCIS sera le moment où Torres décidera de se concentrer sur lui-même plutôt que sur son travail.