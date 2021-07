NCIS : Enquêtes spéciales : Les acteurs publient de nouvelles photos sur le tournage de la saison 19

Le drame d’enquête sur le crime de CBS, NCIS, a lancé le tournage de la saison 19 cette semaine, et les stars Wilmer Valderrama et Brian Dietzen ont déposé de nouvelles photos sur le plateau de tournage.

La saison 18 du drame d’enquête criminelle de longue date du réseau de diffusion CBS, NCIS, a sorti son dernier épisode dans les derniers jours de mai, laissant les fans avec une énorme intrigue sur le sort de Leroy Gibbs (Mark Harmon).

CBS a annoncé la semaine dernière le retour de la série avec les nouveaux épisodes. Et quelques mois seulement avant la première de la saison 19, l’équipe et le casting de NCIS sont revenus sur le plateau de tournage le 15 juillet pour commencer la production.

Pour confirmer le début du tournage, les stars du drame de longue date de CBS, Wilmer Valderrama (Agent Nick Torres) et Brian Dietzen (Jimmy Palmer, médecin légiste), ont publié de nouvelles photos du tournage du NCIS. Bien qu’ils ne révèlent pas grand-chose sur les nouveaux épisodes, c’est une source d’excitation que le drame est de retour en action.

La saison 19 de NCIS arrivera avec un changement majeur pour la série, le drame sera diffusé un nouveau soir et à une nouvelle heure lorsqu’il reviendra avec les prochains épisodes le lundi 20 septembre aux Etats-Unis.

De son côté, la star Wilmer Valderrama a partagé une photo de sa caravane pour commémorer l’occasion du début des travaux de la saison 19. L’agent Torres, après le départ brutal de Bishop, devrait retrouver son nouvel amour dans les prochains épisodes.

Pendant ce temps, le même jour, le scénariste-producteur Christopher J. Waild a publié la couverture du premier scénario (qu’il a lui-même écrit). Cependant, si vous attendez un indice dans le titre, vous n’avez pas de chance ; il a utilisé un stylo pour le couvrir.

Day one of Season 19. So grateful to be back on set with the best cast and crew in the biz. #NCIS pic.twitter.com/GX9KJ3zVT3

— Christopher J. Waild (@ChrisWaild) July 15, 2021