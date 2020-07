NCIS a été annulé: pourquoi la saison 17 du NCIS n’est pas sur Netflix?

– – – – – – NCIS est maintenant de retour pour sa saison 17 du NCIS l’année dernière, mais maintenant, à cause de la pandémie mondiale de virus corona, la saison de l’émission a été écourtée. Cela signifie que les quelques épisodes restants qui étaient prévus pour la toute fin du drame de CBS n’ont pas du tout été filmés à temps. Cependant, les créateurs de l’émission ont révélé à leurs fans que ces épisodes se dérouleront comme prévu, au lieu d’être diffusés dans le cadre de la série 18 qui a déjà été confirmée par le réseau. Les fans de la série ont été choqués à la fin de leur 16e saison alors que l’agent Ziva David, présumé mort d’une attaque au mortier, est maintenant revenu pour donner le dernier avertissement à l’agent Gibbs. Elle est ensuite revenue pour la 17e saison, elle a été vue en train d’aider Gibbs à déterminer qui était le seul à l’avoir. Maintenant, après les révélations, c’était la voisine de Gibbs, Sarah, qui avait été la terroriste tout ce temps, nommée Sahar. C’était maintenant le bon moment pour Ziva de partir. Elle s’est ensuite dirigée vers Paris afin qu’elle puisse retrouver son mari Tony Dinozzo et leur fille nommée Tali. Pourquoi la saison 17 du NCIS n’est pas sur Netflix? CBS a signé un bon accord avec Netflix US en 2011, permettant au service de diffuser de nouvelles saisons de NCIS. Puis quelques années plus tard, ce contrat a expiré en 2013, mais il a été renouvelé à nouveau, de sorte que les derniers épisodes du drame policier ont été mis à la disposition des fans de la série. Encore une fois, le contrat a expiré et ni la 16e saison qui a commencé à l’origine en 2018 ni la 17e saison ne sont maintenant disponibles pour regarder sur la plate-forme. La toute dernière série de l’émission peut être regardée par les téléspectateurs sur Netflix à la 15e saison. – – –

Yamaha musiccast r-n803d silver - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Amplificateurs intégrés Yamaha R-N803D Rencontrez la Légende, Vivez la Musique. Yamaha est fort d'une histoire de plus de 60 ans dans le secteur audio. La technologie du R-N803D s'inspire directement du concept HiFi emblématique ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) de Yamaha. Celui-ci respecte

Marantz pm7000n silver - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Amplificateurs intégrés Marantz PM7000N Amplificateur stéréo intégré avec HEOS intégré. Découvrez le PM7000N, le premier amplificateur Hi-Fi Marantz intégré avec Current Feedback et la technologie HEOS intégrée. Le PM7000N est le choix idéal pour les audiophiles. Il comprend des composants audio de haute

Naim audio nac n-172xs - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Pré-amplificateurs Naim audio NAC N-172XS Le NAC-N 172 XS définit le point créatif où se rejoignent deux mondes : le monde traditionnel des préamplificateurs et des amplificateurs de puissance séparés et le nouveau monde du streaming en réseau. Pour commencer, le NAC-N 172 XS est un préamplificateur très