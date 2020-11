NBL freak LaMelo Ball repêché par l’équipe de Michael Jordan Charlotte Hornets

Les Charlotte Hornets ont sélectionné Le meneur de 6 pieds 7 pouces LaMelo Ball avec le troisième choix du repêchage de la NBA, donnant à l’équipe de Michael Jordan un joueur avec une notoriété immédiate.

La décision est intervenue après que Timberwolves ait sélectionné Anthony Edwards n ° 1 au classement général et les Warriors suivis du centre de rédaction James Wiseman.

Les Chicago Bulls ont emmené Patrick Williams de Florida State au 4e rang et Cleveland a choisi Isaac Okoro d’Auburn, un autre étudiant de première année, pour compléter le top cinq.

On ne sait pas ce que l’ajout de Ball signifie pour la zone arrière de départ de Charlotte, Devonte Graham et Terry Rozier, les deux meilleurs buteurs de l’équipe la saison dernière. Graham a émergé comme un buteur à sa deuxième saison avec une moyenne de 18,2 points par match tandis que Rozier a marqué en moyenne 18 points par match après être venu des Celtics.

Ball est plus à l’aise avec le ballon dans ses mains et apporte à la NBA une maniabilité et une vision du terrain exceptionnelles après avoir récolté en moyenne sept passes décisives par match la saison dernière pour les Illawarra Hawks dans la NBL australienne.

LaMelo amène le ballon sur le terrain alors qu’il est défendu par son compatriote espoir de la NBA RJ Hampton (Getty)

Il est considéré comme un tireur intrépide et a montré sa capacité à tirer rapidement.

Il a terminé 17e de la NBL la saison dernière en marquant, avec une moyenne de 17 points par match et huitième en rebond à 7,5 par match avant de subir une blessure au pied.

Il n’a disputé que 12 matchs, mais a eu des triples doubles lors de matchs consécutifs pour les Hawks.

Ball est parti jouer professionnellement à l’étranger après sa saison junior de lycée, jouant d’abord dans la ligue lituanienne et plus tard pour les Hawks. Entre les deux, il a joué sa dernière année de basket-ball au lycée dans l’Ohio.

Ball a d’abord attiré l’attention nationale au cours de sa première année à Chino Hills High School en Californie où il a remporté un titre d’État aux côtés de ses frères aînés LiAngelo et du joueur actuel de la NBA Lonzo. Cela l’a aidé à rassembler plus de 5,6 millions d’abonnés sur Instagram, soit 600000 de plus que le choix n ° 1 du repêchage de l’année dernière, Zion Williamson.

Son frère aîné Lonzo – qui était un choix n ° 2 en 2017 – joue pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, et avec la sélection de LaMelo, cela signifiait que le duo était entré dans l’histoire de la NBA alors que les premiers frères étaient tous deux repêchés dans les trois premiers.

Les Hornets cherchent à se bâtir un gagnant après avoir raté les séries éliminatoires à chacune des quatre dernières saisons. Charlotte n’a remporté aucune série éliminatoire depuis la saison 2001-02.

Le père de Ball, LaVar, a brièvement joué pour les Carolina Panthers de la NFL. LaVar Ball a une fois défié Jordan dans un match 1 contre 1.

C’est la troisième fois que les Hornets sélectionnent un joueur n ° 3 au classement général. Ils ont frappé le Baron Davis en 1999, mais Adam Morrison s’est avéré être un buste après avoir été sélectionné troisième en 2006, commençant seulement 28 matchs au cours de sa brève carrière en NBA.