NBC : 30 rock, des retrouvailles perturbées

Ce jeudi, NBC diffusera une réunion spéciale 30 Rock avec Tina Fey, Alec Baldwin et d’autres, mais tout le monde ne pourra pas la regarder ; voici pourquoi.

Ce jeudi, NBC diffusera une émission spéciale 30 Rock, mais tout le monde ne pourra pas la regarder ; voici pourquoi. Mettant en vedette Tina Fey dans le rôle du scénariste en chef d’un sketch de NBC, 30 Rock a été diffusé pendant sept saisons entre 2006 et 2011.

Bien qu’elle n’ait pas toujours obtenu les meilleures audiences pour la chaîne, 30 Rock a été un chouchou des critiques qui a réussi à remporter trois fois de suite la série Outstanding Comedy aux Emmys. Fey a créé la série et l’a basée sur ses expériences en écrivant pour Saturday Night Live. 30 Rock a également mis en vedette Alec Baldwin, Jane Krakowski, Tracy Morgan et Jack McBrayer.

En juin dernier, NBC a annoncé que les acteurs de 30 Rock se retrouveraient pour une nouvelle émission spéciale. Celle-ci sera diffusée le jeudi 16 juillet et servira essentiellement de présentation de NBC en amont, où ils présenteront en avant-première leur prochaine programmation à la fois pour NBC et pour tous les réseaux câblés de NBCUniversal.

Entre tous les documents promotionnels, Fey et le reste de la distribution principale de 3o Rock retrouveront leur personnage. Cette émission spéciale a été filmée de la même manière que la récente réunion des Parcs et Loisirs, où chacun a repris ses anciens personnages dans des lieux différents en raison de la pandémie actuelle.

Cependant, la réunion de 30 Rock se heurte à un obstacle sous la forme des plus grands groupes locaux affiliés à NBC. Selon Vulture, plusieurs groupes de stations de télévision refusent de diffuser l’émission spéciale 30 Rock. Il s’agit notamment de Gray Television, Hearst, Nexstar, Tegna et Sinclair Broadcast Group.

The station owners think the 30 Rock reunion, which was produced by the NBCUniversal ad-sales division as a replacement for the usual upfront presentation, is too much of a promotion for the company’s new Peacock streaming platform. » https://t.co/TSeOsVVOP4 via @vulture