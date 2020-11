NBA Trade News, agence libre

Fred VanVleet a parié sur lui-même. Cela a payé.

Gordon Hayward, quant à lui, se dirige vers une nouvelle maison.

VanVleet a accepté samedi un contrat de quatre ans et 85 millions de dollars pour rester avec les Raptors de Toronto, a déclaré une personne ayant une connaissance directe des discussions à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car le contrat n’est toujours pas signé. La quatrième année du contrat est au choix de VanVleet.

Les Charlotte Hornets veulent Hayward depuis des années. Samedi, ils l’ont finalement débarqué, selon Priority Sports, l’agence qui représente l’attaquant vétéran.

Une personne connaissant les conditions, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce que l’accord n’avait pas été signé, a déclaré à l’AP que Hayward signera un contrat de quatre ans d’une valeur de 120 millions de dollars (164 millions de dollars). ESPN a d’abord signalé l’accord entre Hayward et les Hornets.

Gordon Hayward. (AP)

L’accord, pour un joueur qui a subi une blessure grave en 2017 et est généralement considéré comme une force en déclin dans la NBA, a apporté un nouveau torrent de critiques au propriétaire des Hornets, Michael Jordan. C’était le dernier mouvement discutable de l’homme considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps.

Michael Jordan. (Getty)

VanVleet, le garde non repêché de l’État de Wichita, a joué un rôle énorme dans les récents succès des Raptors, surtout leur course au championnat NBA 2019. Il a établi des records en carrière avec de larges marges au cours de chacune des trois dernières saisons, ce nombre passant à 17,6 points par match la saison dernière.

Garder VanVleet était d’une importance majeure pour les Raptors, qui ont remporté au moins 50 matchs au cours de chacune des cinq dernières saisons – de loin la plus longue séquence actuelle de la NBA. Milwaukee a une séquence de deux ans, et le champion en titre de la NBA, les Los Angeles Lakers, a atteint la barre des 50 victoires la saison dernière.

Il a également rempli une prophétie de VanVleet: il était célèbre il y a quatre ans, puis a passé des accords à faible montant d’argent qui, selon lui, ne donneraient pas grand-chose.

« J’ai refusé. Je parie sur moi-même », a déclaré VanVleet à ses amis et à sa famille sur ce qui aurait été sa soirée de repêchage, une occasion festive qui est devenue décevante lorsque l’appel de la NBA n’est jamais venu.

Les Raptors l’ont amené sur un contrat de ligue d’été, puis un contrat minimum, puis lui ont donné un contrat de deux ans pour 18 millions de dollars deux ans plus tard – et lui ont maintenant donné la pleine récompense.

Kyle Lowry, le meneur vétéran et leader de longue date des Raptors, a prédit que VanVleet reprendra ce rôle un jour. L’accord conclu samedi ne fait que concrétiser ce genre de réflexion.

« Il va être récompensé », a déclaré Lowry après l’élimination des Raptors par une défaite dans le septième match contre Boston lors des demi-finales de la Conférence Est de la saison dernière. « Pour moi, cela signifie le monde où il peut prendre soin de sa famille et prendre soin de sa famille à un niveau élevé. »

Cela ne fait plus de doute.

Fred VanVleet. (AP)

L’agence libre a ouvert dans la NBA vendredi soir et VanVleet était l’un des meilleurs noms disponibles. Anthony Davis des Lakers reste non signé, mais devrait rester avec les champions en titre, et l’avenir de Hayward était une autre des principales questions restantes dans la ligue alors que la deuxième journée de l’agence libre commençait samedi.

Ce n’était pas une question pour longtemps.

Hayward a refusé une option de 34 millions de dollars pour cette saison avec Boston, et les Celtics étaient en pourparlers avec d’autres équipes – y compris l’Indiana, qui était considérée comme une préférence de Hayward – sur des accords potentiels de signature et d’échange.

Au lieu de cela, il semble que les Celtics voient Hayward partir en tant qu’agent libre.

Hayward a accepté une feuille d’offre de quatre ans d’une valeur d’environ 63 millions de dollars avec les Hornets en 2014, un accord qui a été égalé par l’Utah Jazz – l’équipe d’origine de Hayward. Hayward a quitté le Jazz pour Boston en 2017, a vu sa première saison avec les Celtics se terminer lors de la soirée d’ouverture de la saison 2017-18 quand il a subi une horrible blessure à la jambe, puis a marqué en moyenne 14,0 points par match au cours des deux saisons suivantes.

L’accord de VanVleet était le deuxième développement majeur pour les Raptors en deux jours. Vendredi, l’équipe a annoncé qu’elle commencerait cette saison en appelant Tampa, en Floride, chez elle en raison de problèmes de voyage liés à la pandémie de coronavirus – en particulier le défi de faire passer les équipes de la NBA au-dessus d’une frontière canado-américaine fermée aux voyages non essentiels.

Pour les autres sujets samedi (dimanche AEDT):

PORTLAND

La star vétéran Carmelo Anthony restera avec Portland, après avoir ressuscité sa carrière avec les Trail Blazers la saison dernière. C’est un contrat d’un an, par Shams Charania de L’athlétique.

ATLANTA

Le garde Rajon Rondo s’est rendu sur Instagram pour publier ce qui semblait être un message d’adieu aux Lakers, après les avoir aidés à remporter le titre NBA de la saison dernière. Il a remercié le front office de l’équipe et l’entraîneur Frank Vogel, entre autres.

Il a terminé le message avec « Maintenant, quelle est la prochaine étape … »

La réponse est venue rapidement.

Rondo a accepté plus tard samedi un accord de deux ans avec les Hawks, a déclaré à AP une personne au courant des négociations.

Rondo est devenu le dernier ajout de deux jours de mouvement bien remplis pour Atlanta. Les Hawks ont convenu avec le garde Kris Dunn plus tôt samedi d’un contrat de deux ans d’une valeur de 10 millions de dollars, a déclaré une deuxième personne à AP. Et Atlanta a également convenu vendredi avec Danilo Gallinari d’un contrat de trois ans.

DENVER

Paul Millsap reste avec les Nuggets pour un contrat d’un an qui vaudra environ 10 millions de dollars, a déclaré une personne compétente à AP. La nouvelle de la décision de l’attaquant a été rapportée pour la première fois par The Athletic et The Denver Post.

MIAMI

Le Heat a accepté un accord de deux ans à partir de 5,9 millions de dollars pour cette saison avec le meilleur garde défensif Avery Bradley, a déclaré l’agent Charles Briscoe.

Bradley a en moyenne 11,8 points dans sa carrière. Il a passé la saison dernière avec les Lakers mais ne les a pas accompagnés dans la bulle de redémarrage de la NBA à Walt Disney World. Il a marqué en moyenne 8,6 points en 49 matchs, principalement des départs, pour les Lakers la saison dernière.

La deuxième année de cet accord est à l’option Heat, tout comme les accords qu’ils ont conclus vendredi avec les rapatriés Goran Dragic et Meyers Leonard. Cela protège la flexibilité des dépenses de Miami pour l’été 2021.

Moe Harkless, qui était brièvement – sur papier, en tout cas – membre du Heat en juillet 2019 avant d’être déplacé dans le cadre du commerce qui a amené Jimmy Butler à Miami, est maintenant avec le Heat et pour de vrai cette fois.

Harkless a accepté un contrat de 3,6 millions de dollars, a déclaré une personne ayant des connaissances à AP. Pour l’instant, les Heat ont l’intention d’utiliser leur exception semestrielle pour débarquer Harkless, qui a récolté en moyenne 5,6 points en 62 matchs la saison dernière avec les Los Angeles Clippers et New York.

MILWAUKEE

Priority Sports a annoncé que Bobby Portis, qui avait récolté en moyenne 10,1 points la saison dernière pour New York, avait accepté un accord avec les Bucks.

CRÊME PHILADELPHIA

Dwight Howard est devenu le premier agent libre annoncé à signer cette intersaison, complétant son contrat d’un an de 2,6 millions de dollars. Il a signé samedi; les joueurs sur certains types de contrats, comme le minimum d’un vétéran qu’il a accepté vendredi soir, n’ont pas eu à attendre que la période de signature traditionnelle commence dimanche.

PHÉNIX

L’attaquant Jae Crowder, une grande partie de la course de Miami la saison dernière aux finales de la NBA, a convenu d’un contrat de trois ans d’une valeur de près de 30 millions de dollars pour rejoindre les Phoenix Suns, selon une personne familière avec ces négociations.

Crowder est devenu un partant la saison dernière pour le Heat et a marqué en moyenne 12,0 points lors des séries éliminatoires de Miami. Il devient un autre vétéran clé des Suns, qui ont terminé la saison dernière avec une course de 8-0 dans la bulle de redémarrage à Disney et ont fait un échange plus tôt ce mois-ci pour que le meneur All-Star Chris Paul joue aux côtés du garde de tir All-Star Devin Booker.