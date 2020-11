NBA News, Gordon Hayward s’apprête à se retirer du contrat de 47 millions de dollars de la dernière année avec Boston Celtics

L’attaquant des Boston Celtics Gordon Hayward s’est retiré de la dernière année d’un contrat qui lui aurait payé 34,1 millions de dollars (47 millions de dollars australiens), faisant de lui un agent libre, a déclaré jeudi une personne familière avec la situation.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car la décision n’a pas été annoncée publiquement.

Hayward pourrait encore signer à nouveau avec l’équipe, soit pour rester à Boston, soit pour faire partie d’un accord de signature et d’échange qui ouvrirait davantage de destinations potentielles. Les Celtics n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Gordon Hayward serait sur le point de quitter la dernière année de son contrat à Boston. (Getty) (Getty)

Brad Stevens, qui a également entraîné Hayward à l’université à Butler, a recruté Hayward à Boston en 2017 et l’équipe l’a signé pour un contrat de 128 millions de dollars sur quatre ans qui a fait de lui le plus grand agent libre de l’histoire de la franchise. Mais Hayward s’est cassé la jambe au premier quart de son premier match, manquant toute la saison 2017-18.

Il a marqué en moyenne 26 minutes et 11,5 points l’année suivante – bien en dessous de ses chiffres dans l’Utah – et a commencé à revenir à sa forme précédente dans la bulle cette saison avec 17,5 points et 6,7 rebonds par match.

Les deux parties ont décidé de repousser la date limite pour Hayward pour décider de l’option jusqu’à jeudi après-midi. S’adressant aux journalistes lors du repêchage de la NBA mercredi soir, Stevens a déclaré qu’il ne pousserait pas Hayward dans un sens ou dans l’autre.

« C’est leur option. C’est leur choix. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a déclaré l’entraîneur. «J’ai parlé à ces gars toute l’année.… Alors qu’ils se rapprochent de ces délais, je dis ‘Si vous avez besoin de moi, faites-le moi savoir.’ Il nous connaît, il me connaît et toute cette situation. «