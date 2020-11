NBA 2K21 The City Setting est une nouvelle carte multijoueur pour la prochaine génération

Versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S de NBA 2K21 recevra une toute nouvelle expérience MyPLAYER sous la forme de The City. 2K Games présente The City comme la «plus grande carte de tous les temps» de la franchise, car elle compte quatre arrondissements, quatre affiliations rivales, un Black Mamba Court, l’introduction des maires et bien plus encore.

2K Games a taquiné tout ce qui précède dans la bande-annonce suivante pour le nouveau cadre social de The City pour son multijoueur.

En tant que communauté virtuelle de basketball, The City est plusieurs fois plus grande que les précédentes itérations de NBA 2K Le parc, qui a finalement évolué en quartiers. Avec ce prochain réglage, les joueurs toucheront divers sommets noirs qui se déroulent sur des arrière-plans remplis de gratte-ciel, d’un centre-ville et de places. La Ville accueillera également un ensemble de «quartiers distincts», chacun dominé par des affiliations rivales. Ces affiliations sont au nombre de quatre au total: North Side Knights, South City Vipers, Beasts of the East et Western Wildcats.

Les maires sont également un nouvel ajout à la communauté virtuelle. Un maire représentera chacune des affiliations, avec des responsabilités qui incluent la création de vidéos d’affiliation, de listes de lecture personnalisées, de conceptions de cour, de conceptions de murales et de sélections d’uniformes.

Mieux encore, The City prendra en charge des centaines de MyPLAYER à la fois. Se promener dans la ville avec un ballon en remorque constitue une autre amélioration. Et, oui, marcher et dribbler tout en naviguant sur la carte sera possible, selon le producteur exécutif Erick Boenisch. L’expérience MyPLAYER bénéficie en outre d’améliorations en skateboard et en BMX.

Dans l’ensemble, les joueurs devraient avoir beaucoup à faire sur la carte. Le nouveau centre d’événements, le centre de formation Gatorade, les cerceaux de garage, les magasins de vêtements et les tribunaux spéciaux ne sont que quelques-unes des choses dans lesquelles les fans peuvent se perdre une fois que la nouvelle génération arrive.

La version nouvelle génération de NBA 2K21 sort lorsque chaque console sera lancée à sa date de sortie respective la semaine prochaine. La PS5 débarque dans les magasins nord-américains le 12 novembre, avant de débarquer dans les rayons européens le 19 novembre. Pendant ce temps, la Xbox Series X | S sortira un peu plus tôt le 10 novembre.

[Source: 2K Games]