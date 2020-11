NBA 2k21 rend un hommage spécial à la légende des Lakers Kobe Bryant

in

NBA 2K21 fait peau neuve avec la prochaine génération de consoles. 2K21 est confirmé comme titre de lancement pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, et les développeurs ont travaillé dur pour améliorer l’expérience relativement terne de la génération actuelle. L’un des principaux moyens pour 2K d’y parvenir est d’étendre «Le quartier» à «La ville».

The City est une toute nouvelle expérience de bac à sable où les joueurs peuvent se déplacer. Bien qu’il suive les principes de base du quartier, il est maintenant sur un plan de la ville beaucoup plus grand. Il y a quatre sections différentes de la carte pour quatre affiliations différentes. Cependant, on peut estimer que les quatre affiliations se rassembleront sur un tribunal spécial.

Le tribunal de Kobe Bryant dans la prochaine génération de NBA 2K21 (disponible dans The City) pic.twitter.com/6wOFfrWdsP – Steve Noah (@Steve_OS) 9 novembre 2020

2K21 a publié une ‘Legends Edition’ pour honorer le regretté Kobe Bryant. Ils lui ont rendu plusieurs hommages dans le jeu, dont une chanson de Damian Lillard sur lui. Cependant, l’hommage ultime doit être la conception d’un terrain en 2K en l’honneur du Mamba

NBA 2K21 se dirige vers la prochaine génération

Des captures d’écran comme celle-ci ne sont devenues disponibles qu’après que 2K aient autorisé certains streamers à jouer au jeu avant le lancement des nouvelles consoles. Les chaînes de la communauté 2K comme Agent 00 ont eu de longs streams montrant simplement le jeu sur les nouvelles consoles, ce qui a généré un battage médiatique important.

Kobe a été un thème central de 2K dans ce jeu. Bien qu’il existe également des stars de la couverture comme Lillard et Zion Williamson, Kobe est évidemment traité différemment. Même les versions de la génération actuelle avaient un tribunal pour Kobe, alors que ce n’était pas aussi extravagant que celui-ci. Le court est dans les combinaisons de couleurs emblématiques du violet, de l’or et du noir. Il y a aussi une fresque massive de Kobe ouvrant ses bras vers une foule adulante. Pour beaucoup, les jeux vidéo aident à maintenir des liens avec certains joueurs. Le tribunal de Kobe y contribue certainement.

Kobe était une figure durable sur la plupart des fans de basket-ball aujourd’hui pour son personnage plus grand que nature et son jeu scintillant sur le terrain. Le perdre au début de 2020 a été difficile, et cela semble encore étrange près de 10 mois après. Cependant, des gestes comme celui-ci de 2K aideront toujours les fans à ressentir la présence de Kobe.

Soyez averti des dernières nouvelles et regardez les faits saillants en déplacement; rejoignez l’arène sur les cerceaux NBA

Partager : Tweet