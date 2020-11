NBA 2K21 Next Gen: les streamers donnent un aperçu de ce que tout a changé

in

NBA 2K21 et leur passage à la nouvelle génération en feront l’un des premiers jeux AAA à sortir sur les nouvelles consoles. Les utilisateurs de PlayStation 5 et Xbox Series pourront charger leurs copies de nouvelle génération du jeu dès le jour du lancement lui-même, de nombreux streamers et blogueurs montrant déjà le jeu aux consommateurs.

Avec le lancement qui souffle dans nos cous, il y a beaucoup de mises à jour que le nouveau jeu aura. Bien qu’il y ait évidemment des améliorations graphiques et plus d’options de personnalisation, quels sont les changements réels qui auront un impact sur l’expérience utilisateur?

Voici une compilation de tout ce que nous avons vu de NBA 2K21.

LIRE AUSSI- NBA 2k21 rend un hommage spécial à la légende des Lakers Kobe Bryant

C’est juste un aperçu de la ville. Cependant, il y a beaucoup de petits changements qui auraient pu manquer.

NBA 2K21: ce que nous savons jusqu’à présent

Tout d’abord, la bande originale a été repensée pour la prochaine génération. Il y a 150 nouvelles chansons ajoutées à la médiathèque. Les artistes vont de Tame Impala, Dreamville et Tyla Yahweh à Lil Baby, Post Malone et Rick Ross.

Deuxièmement, 2K a en fait ajouté de nouvelles animations intéressantes. Encore une fois, toute l’étendue de ces changements sera réalisée lorsque le jeu sera largement disponible. L’un des clips les plus cool qui fuit est celui d’une ruelle de rebond. Ils ont également fixé des mouvements comme le «Curry Slide».

Rebondissez Alley-Oops dans # NBA2K21 😮via @Iverson_NY pic.twitter.com/f8seCsS6uh – Flight’s Burner (@FRBurnerAcct) 9 novembre 2020

L’une des rares controverses au début du jeu est le prix d’un ballon de basket. Alors que vous devez vous demander ce que cela signifie, l’explication n’est pas agréable.

2K dispose de terrains de location que les gens peuvent utiliser pour jouer avec des amis ou améliorer leur jeu. Ces courts sont assez bon marché, vous n’avez besoin de dépenser que 150 VC sur une session de quatre heures. Cependant, il s’avère que les joueurs doivent débourser 25k VC sur un ballon de basket pour accéder à ces courts.

Les ballons de basket coûtent 25K VC. Vous en avez besoin pour jouer sur les terrains de location # NBA2K21 – Actualités NBA2K21🤫 (@ 2KInsiderr) 9 novembre 2020

Les coûts excessifs du VC ne s’arrêtent pas là, avec des changements cosmétiques comme l’achat de diapositives nécessitant 10K VC. La négativité augmente, car les écrans de développement des joueurs ont révélé que lancer des lobs et terminer des allées-oops serait le meilleur moyen de mettre à niveau votre joueur, ce que tous les anciens jeux 2K ont exigé.

Le meilleur moyen d’obtenir des représentants est de lancer / attraper à nouveau des lobs… Major L # NBA2K21 pic.twitter.com/RxwxUr9Ily – Actualités NBA2K21🤫 (@ 2KInsiderr) 9 novembre 2020

Cependant, nous terminons cela sur une note positive. L’une des meilleures caractéristiques du nouveau matériel des consoles est la réduction des temps de chargement. Cela est particulièrement pratique avec 2K, qui est connu pour sa vitesse de simulation lente et ses temps de chargement. Un jeu peut maintenant se charger en moins de 5 secondes.

# NBA2K21 temps de chargement de la prochaine génération👀 (via @labIeedsblue) pic.twitter.com/GHOqNBovan – Actualités NBA2K21🤫 (@ 2KInsiderr) 9 novembre 2020

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, avec plus de fonctionnalités devenant communément connues avec la version mondiale de nouvelle génération. Surveillez cet espace pour d’autres mises à jour!

Soyez averti des dernières nouvelles et regardez les faits saillants en déplacement; rejoignez l’arène sur les cerceaux NBA