NBA 2K21 Next Gen: le développeur offre un aperçu de la façon dont les notes des recrues NBA sont déterminées

La NBA 2K21 Next Gen a fait fureur ces derniers mois. Après une longue attente, le jeu a finalement été abandonné et les fans l’adorent. Mais de nombreux fans inconditionnels de NBA 2K se sont toujours demandé, comment les développeurs décident-ils des notes des recrues en particulier?

Comme les recrues n’ont aucune expérience préalable en NBA, cela a été l’une des principales questions sans réponse du circuit eSport. Dans une récente interview avec HoopsHype, Mike Stauffer (Producteur pour le développement de produits) a répondu à cette question.

«Chaque note est une projection, et quand la taille de l’échantillon est moindre, il sera plus difficile de clouer ces projections. Même le directeur général et les entraîneurs ont du mal à déterminer qui est le meilleur joueur à prendre en ce qui concerne le repêchage.

Cependant, cette année est différente des années précédentes pour la NBA. La pandémie de coronavirus a limité la capacité des développeurs à obtenir une évaluation appropriée pour cette année. Stauffer a admis que c’était une tâche difficile pour l’équipe de développement.

« Au cours d’une année comme celle-ci, où la taille de l’échantillon est plus petite, il y aura beaucoup plus de variabilité et il sera plus difficile pour les statistiques de donner une image complète.

« Nous essayons de rendre les évaluations aussi précises que possible sans avoir une image complète comme nous le faisons habituellement. »

Malgré leurs efforts exhaustifs, les évaluations peuvent souvent être inexactes. Mais Stauffer pense que l’équipe travaille dur pour s’assurer que les notes sont mises à jour en conséquence pour les recrues. Cela permet de garder les notes aussi réalistes que possible pour les joueurs.

Rookies les mieux notés dans NBA 2K21 Next Gen

La classe de draft de cette année n’avait pas de choix n ° 1 de consensus clair. Même quelques jours avant le repêchage de la NBA, les chances variaient. Mais à la fin, Anthony Edwards a été sélectionné par les Timberwolves du Minnesota en utilisant leur choix # 1 au classement général.

Cependant, dans les cotes NBA 2K21 Next Gen pour les recrues, il était à égalité avec James Wiseman (choix n ° 2) et LaMelo Ball (choix n ° 3). Mais ces cotes peuvent changer selon Stauffer.

«Les informations sur ces joueurs sont si limitées. Cela aurait été vraiment agréable d’avoir pu les voir en mars et avoir toutes les informations.

«Mais j’ai hâte de commencer la saison prochaine, de faire participer ces nouvelles recrues et de voir à quel point elles sont vraiment bonnes.

Que pensez-vous du processus de détermination des notes des recrues dans NBA 2K21? Faites-nous part de vos opinions dans la section commentaires.

Aikansh chaudhary

Un fervent adepte du basketball, du cricket et du football. J’ai commencé à écrire comme une passion maintenant c’est mon pain et mon beurre.

