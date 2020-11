Nazanin Zaghari-Ratcliffe dit que les interrogateurs iraniens ont menacé d’emmener sa fille

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a affirmé que ses interrogateurs avaient menacé de lui enlever sa fille.Mme Zagahri-Ratcliffe a également révélé qu’ils affirmaient que son mari était un espion et l’avaient induite en erreur à plusieurs reprises sur les chances de libération. – Récit de Ratcliffe sur les premières étapes de son incarcération en 2016, publié dans un livre d’entretiens avec des femmes prisonnières politiques iraniennes intitulé White Torture, compilé par le prisonnier politique Narges Mohammadi.In the compte, Mme Zaghari-Ratcliffe dit que les 40 jours qu’elle a passés en isolement en prison immédiatement après son arrestation comprenaient des attaques de panique, des évanouissements, des jours sans sommeil et des efforts répétés de ses interrogateurs pour lui faire avouer qu’elle était une espionne. a commencé à se demander si les accusations portées contre elle étaient vraies.« Top des preuves secrètes » Mme Zaghari-Ratcliffe, qui travaillait pour le Thomson Reuters F oundation, la branche caritative de l’agence de presse, a déclaré que ses interrogateurs avaient affirmé avoir «des preuves top-secrètes que je travaillais pour le [British] Parlement et contre l’Iran ».« J’étais sûre que ce n’était pas le cas, mais ils l’ont tellement répété que j’ai douté de moi quand je suis retournée dans la cellule », a-t-elle déclaré. Mme Zaghari-Ratcliffe a déclaré que sa cellule solitaire« m’a donné des attaques de panique « Parce qu’elle était claustrophobe et que la police iranienne avait proféré des menaces contre sa jeune fille Gabriella. » Les interrogateurs ont menacé d’envoyer Gabriella à Londres si je ne coopérais pas. Ils n’arrêtaient pas de me dire que j’avais perdu mon emploi et que si l’interrogatoire prenait trop de temps, mon mari me quitterait », a-t-elle dit. Les gardes lui avaient également dit qu’elle« ne connaissait pas »son mari Richard, et qu’il était un espion qui avait M me Zaghari-Ratcliffe a également révélé qu’ils prétendaient que son mari Richard était un espion (Alastair Grant / AP) «Il y avait des jours où ils voulaient que je dise que mon mari était un espion et que je travaillais pour organisations d’espionnage, mais j’ai refusé. Ma situation a empiré « , a-t-elle déclaré. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Dominic Raab, a déclaré que l’Iran saperait les efforts visant à améliorer ses relations avec le Royaume-Uni si elle était renvoyée en prison.La ressortissante anglo-iranienne, actuellement assignée à résidence en Iran, a été informée qu’elle devait La jeune femme de 42 ans est détenue dans le pays depuis avril 2016 lorsqu’elle a été arrêtée à l’aéroport de Téhéran à la suite d’une visite à ses parents pour les présenter à leur petite-fille. Zaghari-Ratcliffe a été reconnue coupable d’espionnage et emprisonnée pendant cinq ans, bien qu’elle ait été libérée en résidence surveillée en mars de cette année alors que le coronavirus balayait les prisons iraniennes.Mr Raab a déclaré vendredi matin: «La vérité est la détention de Nazanin et d’autres binationaux en Iran sont totalement injustifiées, nous avons dit très clairement que nous voulons améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l’Iran. «Si Nazanin est renvoyé en prison, cela mettra bien sûr nos discussions et la base «C’est totalement inacceptable, c’est totalement injustifié, c’est totalement injustifié.» White Torture est publié par Baran Media and Publishing.

