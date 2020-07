Naya Rivera va apparaître dans l’épisode de ‘Sugar Rush’ filmé avant la mort

Silamp Suspension Ampoule E27 Noir Métallique Cloche

Suspension pour Ampoule E27, de couleur noir métallique et en forme de cloche. Son apparence est simple et moderne, et va dans le sens d'un design épuré qui met en avant l'esthétique et la lumière de l'ampoule. Cette suspension ampoule est conçue pour des ampoules LED à gros culot E27 avec une puissance