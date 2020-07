Naughty Dog VP discute de la transition vers les jeux et le matériel de nouvelle génération

Le vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a déclaré que bien que la transition vers la prochaine génération de matériel ne soit pas une tâche facile, cela donne aux développeurs un soulagement bien nécessaire des contraintes ressenties à la fin du cycle de vie de la console.

S’exprimant sur un podcast hébergé par l’ancien patron de Nintendo, Reggie Fils-Aime (via GameSpot), Druckmann a comparé la transition à une «épée à double tranchant» parce que les développeurs doivent mener une «bataille difficile». Il expliqua:

Au bout d’une génération, on sent toujours les contraintes. Vous avez toujours l’impression de pousser contre un tas de murs et de trouver les petites fissures où vous pouvez aller un peu plus loin – que ce soit la mémoire, le processeur ou la vitesse du disque dur. Lorsque vous démarrez une nouvelle génération, c’est une épée à double tranchant. D’une part, vous devez créer une nouvelle technologie pour le nouveau matériel, et cela peut être une bataille difficile. Mais d’un autre côté, tout à coup, vous ressentez cette liberté de «Oh mon dieu, nous pouvons respirer à nouveau! «Nous pouvons rompre avec ces contraintes.» Et l’une des choses qui nous passionnent est le disque dur à semi-conducteurs et ce que cela signifie pour un chargement presque transparent.