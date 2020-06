Naughty Dog Le prochain jeu pourrait être le dernier d’entre nous, partie 3 ou quelque chose de nouveau

Au cours des deux dernières générations de consoles, Naughty Dog n’a développé Inexploré et Le dernier d’entre nous projets, laissant derrière eux les goûts de leur travail précédent avec Jak et Daxter et Crash Bandicoot (ce dernier est maintenant une propriété Activision). Avec travail sur Le dernier d’entre nous, partie II complète, VP studio et Partie II Le directeur créatif Neil Druckmann est déjà tourné vers l’avenir. Il semble que rien ne soit encore gravé dans le marbre. Cependant, Druckmann a révélé que la prochaine aventure de Naughty Dog pourrait être un troisième TLoU entrée ou quelque chose de entièrement nouveau.

Druckmann a récemment discuté avec GQ de ses doutes initiaux concernant le développement d’une suite. La fin du premier match est sacrée, a-t-il noté. De nombreux fans voulaient un suivi qui ne concernait pas Joel et Ellie, qui se concentre plutôt sur d’autres parties du globe. Druckmann considère cela comme la «sortie lâche». Ainsi, il a choisi de «démanteler» les idées sur la fin que certains pourraient chérir.

Alors qu’est-ce que cela pourrait signifier pour Naughty Dog une fois Partie II est officiellement à l’état sauvage? Selon le directeur du studio, «lorsque vous commencez à conclure, il y a de moins en moins de responsabilités créatives et mon esprit ne peut s’empêcher de penser à la prochaine chose. Donc, oui, la prochaine chose pourrait être Partie III, la prochaine chose pourrait être une nouvelle IP. «

Étant donné que le développeur a passé plus d’une décennie sur les deux mêmes franchises, ce serait bien de voir l’équipe explorer d’autres options. Mais qui sait? Peut-être Partie II se terminera d’une manière qui exige un troisième versement. Et même si ce n’est pas le cas, Partie II a été fait à la suite d’un match qui aurait pu se suffire à lui-même. Les fans peuvent déterminer cela par eux-mêmes très bientôt.

La suite très attendue de Naughty Dog sortira en magasin pour la PlayStation 4 le 19 juin.

[Source: British GQ via VG247]