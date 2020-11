Nations League: Suisse – Espagne aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

La Suisse accueillera l’Espagne ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Où pouvez-vous regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui? Cet article vous explique cela.

Suivez la Ligue des Nations en direct et intégralement! Obtenez votre mois gratuit chez DAZN maintenant!

La rencontre entre la Suisse et l’Espagne aura lieu dans la soirée de ce samedi 14 novembre 2020. Le coup d’envoi a lieu à 20h45.

Le lieu de la rencontre est le parc St. Jakob à Bâle. Le « Joggeli » est le plus grand stade de Suisse.

Ligue des Nations: Suisse vs. L’Espagne aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Comme tous les matchs de la Ligue des Nations – les matchs de l’équipe nationale allemande comme seule exception – diffusions DAZN aussi le jeu entre les confédérés et leurs invités d’Espagne en direct et en entier.

Les journalistes suivants accompagneront le match:

Commentateur: Jan Platte

Expert: Ralph Gunesch

DAZN a beaucoup plus à offrir au-delà de la Ligue des Nations: le service de streaming montre, par exemple, la Ligue des champions et la Ligue Europa, ainsi que la Liga, la Serie A et la Ligue 1.

Les fans d’autres sports viennent également DAZN à vos frais: Le « Netflix des Sports » montre, entre autres, la NFL, la NBA, la LNH, la boxe, le tennis, les fléchettes et la WWE.

Un DAZNVous pouvez obtenir un abonnement pour 11,99 euros par mois ou pour 119,99 euros par an. Si vous n’avez pas déjà DAZNSi vous avez un abonnement, vous pouvez également souscrire un abonnement d’essai gratuit d’un mois.

Nations League: Suisse – Espagne aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Vous ne voulez pas ou ne pouvez pas regarder le match en direct à la télévision ou en streaming en direct? Pas de problème, nous avons quelque chose pour vous: notre ticker en direct vous tient toujours au courant de tous les moments forts du jeu.

Vous avez suscité de l’intérêt? Vous pouvez trouver le téléscripteur en direct du match entre la Suisse et l’Espagne ici.

Nations League: Ces matchs ont lieu aujourd’hui

En même temps que le match entre la Suisse et l’Espagne, il y aura encore trois matches de Ligue A de la Ligue des Nations: le Portugal contre la France, la Suède contre la Croatie et l’Allemagne contre l’Ukraine. À 15 h et 18 h respectivement, les matchs de la Ligue D et de la Ligue C seront joués.

Date Temps Accueil client Ligue 14.11.2020 15 heures Malte Andorre Ligue D 14.11.2020 15 heures Saint Marin Gibraltar Ligue D 14.11.2020 18 heures Azerbaïdjan Monténégro Ligue C 14.11.2020 18 heures Lettonie Îles Féroé Ligue D 14.11.2020 18 heures Chypre Luxembourg Ligue C 14.11.2020 20h45 Allemagne Ukraine Allume le 14.11.2020 20h45 le Portugal France Allume le 14.11.2020 20h45 Suède Croatie Allume le 14.11.2020 20h45 Suisse Espagne Allume le

© imago images / Bernd König

Nations League: Le tableau du Groupe 4 de la Ligue A.

Après quatre matchs, l’Espagne mène le groupe 4 de la Ligue A. Avec une victoire sur les Suisses actuellement placés en dernier, les Ibères pourraient défendre ou même prolonger leur avance dans le groupe. Les Suisses n’ont pas encore remporté de match dans le groupe.