Nations League: Suède – Croatie aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

L’équipe nationale suédoise accueille la Croatie ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Nous vous expliquerons comment suivre le match en direct à la télévision, dans le flux en direct et le téléscripteur en direct.

Nations League – Suède vs Croatie: heure, coup d’envoi, stade

Le match entre la Suède et la Croatie augmentera ce soir, le 14 novembre 2020. Le coup d’envoi devrait avoir lieu à 20h45.

Le lieu de la rencontre est la Friends Arena dans la capitale suédoise Stockholm.

Ligue des Nations: Suède vs. La Croatie aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Vous pouvez regarder la rencontre entre la Suède et la Croatie en direct sur DAZN voyez, le service de streaming montre le jeu dans son intégralité. À DAZN vous pouvez regarder presque tous les matchs de la Ligue des Nations, il n’y a qu’une seule exception: les matchs de l’équipe nationale allemande ne fonctionnent qu’avec un retard sur le service de streaming.

Nations League: Suède – Croatie aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Si vous préférez suivre le jeu dans le ticker en direct, nous avons bien sûr également un ticker en direct prêt pour vous.

Le téléscripteur du match entre la Suède et la Croatie est disponible ici.

Suède contre Croatie: les alignements

Voici comment les équipes fonctionnent aujourd’hui:

Suède: Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielsson, Bengtsson – Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Kulusevski

Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielsson, Bengtsson – Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Kulusevski Croatie: Livakovic – Uremovic, Pongracic, Voiture, Barisic – Modric, Kovacic – Brekalo, Vlasic, Perisic – Budimir

Nations League: Ces matchs ont lieu aujourd’hui

Le match Suède contre Croatie augmente en même temps que trois autres matchs de la Ligue A de la Ligue des Nations. L’Allemagne accueille l’Ukraine, la Suisse affronte l’Espagne et les deux adversaires du groupe, les Suédois et les Croates, le Portugal et la France, s’affrontent dans un duel direct. À 15 heures, deux matchs de la Ligue D auront lieu, à 18 heures, deux matchs de la Ligue C et un autre de la Ligue D auront lieu.

Date Temps Accueil client Ligue 14.11.2020 15 heures Malte Andorre Ligue D 14.11.2020 15 heures Saint Marin Gibraltar Ligue D 14.11.2020 18 heures Azerbaïdjan Monténégro Ligue C 14.11.2020 18 heures Lettonie Îles Féroé Ligue D 14.11.2020 18 heures Chypre Luxembourg Ligue C 14.11.2020 20h45 Allemagne Ukraine Allume le 14.11.2020 20h45 le Portugal France Allume le 14.11.2020 20h45 Suède Croatie Allume le 14.11.2020 20h45 Suisse Espagne Allume le

Nations League: Le tableau du Groupe 3 de la Ligue A.

Après quatre matchs, la Croatie et la Suède sont aux deux dernières places du groupe 3 de la Ligue A. La Suède a perdu tous ses matchs jusqu’à présent, tandis que la Croatie ne peut gagner que le duel direct contre les Scandinaves. Atteindre l’une des deux premières places du groupe n’est donc plus mathématiquement possible pour les deux équipes.