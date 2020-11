Nations League – Plus de cas corona: l’Ukraine en quarantaine, le match en Suisse n’a pas lieu

Les cas corona en Ukraine, les plus récents opposants au DFB-Elf, continuent de faire sensation. Le match en Suisse a été annulé mardi. Alors que le sélectionneur national Joachim Löw fait preuve de calme, les sceptiques se voient confirmés.

Andrei Shevchenko a tout essayé, même un avion de Kiev avec trois jeunes footballeurs – bien sûr testés négatifs pour Corona – est venu en Suisse en cas d’urgence. Mais à la fin cela n’a pas aidé. Le médecin du canton Roger Harstall a pris des mesures sévères et a envoyé toute l’équipe nationale d’Ukraine en quarantaine mardi après de nouveaux cas de corona positifs. Cela signifiait que la finale de groupe de la Ligue des Nations entre la Suisse et l’Ukraine, mardi soir (20 h 45) à Lucerne, n’a pas pu se dérouler comme prévu.

« Neuf personnes de la délégation ont été infectées en quatre jours », a déclaré Harstall après que les Ukrainiens aient dû annoncer mardi quatre autres cas de COVID-19 avec les joueurs Junior Moraes, Sergej Krywzow et Ruslan Malinowski ainsi qu’un superviseur d’équipe. Avec une propagation aussi incontrôlée, le risque de tests positifs supplémentaires, encore non découverts, est trop élevé, selon Harstall.

L’Union européenne de football (UEFA) doit maintenant décider si le match à Lucerne peut avoir lieu à un autre moment – éventuellement mercredi – ou s’il sera complètement annulé. Après tout, l’Ukraine et la Suisse, actuellement en bas de tableau dans le groupe avec l’Allemagne, veulent rester en tête en Ligue A.

L’Allemagne-Ukraine se déroule malgré cinq cas corona positifs: voici comment le réseau réagit © imago images / Jan Huebner / twitter 1/16 Malgré cinq cas de corona positifs dans l’équipe nationale ukrainienne et en raison de tests rapides négatifs, le match de la Ligue des Nations de l’équipe nationale allemande se déroule à Leipzig. C’est ainsi que le réseau a réagi. 2/16 Kerry Hau (reporter DFB pour SPOX et Goal) – voici son commentaire 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 Rolf Fuhrmann (ancien reporter de terrain et modérateur chez Sky) 12/16 13/16 Rolf Fuhrmann (ancien reporter de terrain et modérateur chez Sky) 14/16 15/16 16/16

Ligue des Nations: l’Ukraine est la pire

Aucune autre nation du football en Europe n’est probablement aussi secouée par Corona que l’Ukraine. L’association a dû signaler trois autres cas lundi – deux des professionnels étaient les derniers sur le terrain contre l’Allemagne (1: 3). L’équipe entière a ensuite été testée à nouveau, et les résultats ont donné le résultat redouté.

Selon les règlements de l’UEFA, les matchs peuvent avoir lieu tant que 13 joueurs en bonne santé (y compris les gardiens de but) sont disponibles, donc Shevchenko a fait venir les trois joueurs nationaux U21 par précaution.

Mais à cause de l’ordre de quarantaine, cette mesure n’apporte plus rien. Un report à mercredi est dans la salle, alors l’Ukraine aurait plus de temps pour amener des joueurs non infectés en Suisse. Si le match devait être annulé, la Suisse pourrait être déclarée vainqueur. Et évitez ainsi la relégation en Ligue B.

Dans le cas de l’Ukraine, on voit clairement ce que craignent les managers de Bundesliga en matière de matches internationaux: le risque d’infection augmente car les joueurs voyagent à travers l’Europe et les professionnels entrent naturellement en contact avec des collègues de nombreux autres clubs.

Cas Corona en Ukraine: Löw reste calme

« Une belle semaine de football. De grandes émotions lors des matches internationaux, de superbes matches amicaux et une sécurité totale », a ironiquement écrit le manager de l’équipe Jose Mourinho de Tottenham Hotspur sur Instagram.

Début octobre, Shevchenko a dû se passer de huit joueurs en France et a nommé l’entraîneur des gardiens de 45 ans dans l’équipe. Quatre joueurs étaient déjà sortis contre l’Allemagne samedi dernier. Mais l’entraîneur national Joachim Löw est resté cool.

« Les tests du vendredi et samedi avant le match étaient tous négatifs. Le médecin nous a assuré qu’il ne fallait pas avoir peur: si quelqu’un est testé le jour du match, il n’est pas contagieux », a déclaré Löw. Et Tim Meyer, président de la commission médicale de la DFB et de l’UEFA, a déclaré: « Pendant le match, le risque d’infection est beaucoup plus faible que dans les environs. »