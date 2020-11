Nations League: deux pénalités manquées! Ramos remporte la victoire en Espagne

La Suisse a apporté son soutien à l’équipe nationale allemande de la Division A de la Ligue des Nations dans la lutte pour la victoire dans le groupe 4. Les Suisses qui étaient toujours sans victoire sont venus 1: 1 (1: 0) contre les ex-champions du monde Espagne, de sorte que l’équipe de l’entraîneur national Joachim Löw mardi lors du tour préliminaire aux Ibères a déjà fait match nul pour participer au « Final Four » Octobre 2021 suffit.

La France, championne du monde, a déjà atteint cet objectif dans le groupe 3 avec un duel 1-0 (0-0) entre les adversaires du groupe allemand face au Portugal, champion d’Europe. La Suède, quant à elle, a gardé sa chance de rester dans le même groupe avec un 2-1 (2-0) contre ses rivaux de relégation et la Croatie, vice-championne du monde.

La Suisse, dont cinq professionnels de la Bundesliga faisaient partie de la formation de départ, a pris la tête grâce à Remo Freuler (26e). Avant que Gérard Moreno (89e) n’égalise les Ibères, Sergio Ramos de tout le monde était trop tragique pour les invités.

Lors de sa 177e apparition pour Furia Roja, à travers laquelle le défenseur vedette des champions d’Espagne, le Real Madrid, est devenu le seul détenteur du record international d’Europe devant le gardien emblématique italien Gianluigi Buffon, le joueur de 34 ans a échoué avec une pénalité de main (58e) et plus tard. Le gardien du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer d’un penalty (80e). Son collègue du club Nico Elvedi a vu le carton jaune-rouge après sa faute avant le deuxième échec de Ramos.

Le duel des adversaires allemands était au bord d’une affaire corona dans l’équipe hôte jusqu’à quelques heures avant le coup d’envoi. Les autorités de Bâle n’ont donné le feu vert pour le match que lorsque tous les joueurs ont eu des résultats négatifs lors d’une autre série de tests samedi.

France: Kante fait clairement gagner le groupe

Le Portugal et la superstar Cristiano Ronaldo n’ont aucune chance de défendre leur titre en finale l’année prochaine après leur défaite à domicile contre la France. Malgré l’échec de l’attaquant vedette blessé Kylian Mbappe avec le trio du Bayern Munich Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Kingsley Coman dans la formation de départ, les Français ont réussi à faire amende honorable pour la défaite 2-0 contre la Finlande et ainsi à sauter en finale avec le but gagnant de N. ‘Golo Kante (54e)

Sous pression, la Suède a ouvert la voie à la victoire au premier tour avec Emil Forsberg de Leipzig contre la Croatie. Dejan Kulusevski (36e) et le légionnaire chinois Marcus Danielson (45e + 2) ont assuré la pause rassurante. Les invités avec le duo de Wolfsburg Marin Pongracic et Josip Brekalo, qui a dû se passer de Marcelo Brozovic, testé positif au virus corona, n’ont atteint le but de connexion que grâce à un but contre son camp de Danielson (82e).

Allemagne – Ukraine 3: 1 (2: 1)

Déchiré: 0: 1 Jaremtschuk (12.), 1: 1 Sane (23.), 2: 1 Werner (33.), 3: 1 Werner (64.)

Suisse – Espagne 1: 1 (1: 0)

1: 0 Freuler (26.), Moreno (89.) Carte rouge: Elvedi (79e)

Elvedi (79e) Bes. Incident: Sommer sauve deux pénalités contre Ramos

Portugal – France 0: 1 (0: 0)

Suède – Croatie 2: 1 (2: 0)

Déchiré: 1: 0 Kulusevski (36e), 2: 0 Danielsson (45e + 2e), 2: 1 Danielsson (81e, propriétaire)

Nations League: résultats d’aujourd’hui