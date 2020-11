National Trust lance des toiles de fond de bibliothèque virtuelle pour les appels Zoom

Les travailleurs peuvent désormais apparaître sur les appels Zoom devant la bibliothèque d’Agatha Christie après que le National Trust a lancé six nouveaux fonds d’appels vidéo inspirés d’espaces de travail historiques.D’autres arrière-plans savants remplis de livres proposés incluent la grande bibliothèque de Wimpole Hall dans le Cambridgeshire, dont les collections comprennent Une copie de Kim de Rudyard Kipling prise sur la tentative malheureuse du capitaine Robert Scott d’atteindre le pôle Sud.Le bulletin i dernières nouvelles et analysesIls comprennent également la salle d’écriture de Vita Sackville-West dans la tour du château de Sissinghurst dans le Kent et la plus grande bibliothèque du Trust à Blickling Hall à Norfolk, qui est bordé de 123 pieds de livres de chaque côté. La bibliothèque de Blickling contient plus de 12500 manuscrits et livres imprimés, parmi lesquels la Bible Eliot, l’un des premiers livres jamais imprimés en Amérique du Nord britannique, tandis que la bibliothèque d’Agatha Christie à Greenway abrite 4000 livres, certains avec des inscriptions d’amis dont PG Wodehouse.Cragside à Northumberland, la première maison au monde à être éclairée par l’hydroélectricité, offre un autre décor raffiné. Dans une pièce lambrissée, entourée de leviers, de cadrans, d’interrupteurs et de tuyaux, le gardien de l’éclairage électrique de l’inventeur victorien Lord Armstrong dirigeait la centrale électrique. Un téléphone a été fourni pour le maintenir en contact direct avec la maison, afin de s’assurer que l’électricité était fournie en cas de besoin.Rapporter l’histoire au travail à domicile Bureau du gardien de la lumière électrique à Cragside, Northumberland (Photo: National Trust) La conservatrice adjointe Katie Knowles a déclaré : «Comme beaucoup travaillent encore à domicile, nous voulions aider les gens à apporter une touche d’histoire et de beauté à leurs réunions virtuelles et à leurs rattrapages.» Lorsque le verrouillage en Angleterre prendra fin, nous rouvrirons autant de maisons que possible – dans le en attendant, nous espérons que les nouveaux horizons aideront les gens à se souvenir des endroits qu’ils aiment et à les partager avec leurs collègues et amis. »D’autres arrière-plans, axés sur différents thèmes, seront disponibles dans les semaines à venir.

Flaminia Kit de vidange pour remplacer les toilettes suspendues par des toilettes au sol Kit de vidange pour remplacement de toilette suspendue avec toilette suspendue au sol Transformation d'une toilette suspendue pour permettre l'installation d'une toilette au sol Les modèles de sanitaires à combiner sont les LINK PLUS , LINK PLUS avec le système GOCLEAN et QUICK PLUS avec le systèm

L'ourson Rose - Pralines aux cacahuètes en sachet de 150g Les chouchous des vacances toute l'année ! Retrouvez le goût des ""pralines"" ou ""chouchous"" des vacances ! Cacahuètes enrobées caramélisées. - Infos livraison : Sous 1 à 3 jours*. (*hors week-end et jours fériés, pour des commandes passées avant 15h00).

Odlo Veste de ski de fond AEOLUS PRO pour homme submerged - tumultuous sea taille: M Performante jusque dans les détails, la veste Aeolus Pro pour homme d'ODLO est un vêtement de ski nordique qui atteint l'équilibre absolu entre protection contre les éléments et régulation de la température corporelle. Pour affronter les conditions hivernales, la veste Aeolus Pro est équipée avec une

Odlo Veste de ski de fond AEOLUS PRO pour homme submerged - tumultuous sea taille: XL Performante jusque dans les détails, la veste Aeolus Pro pour homme d'ODLO est un vêtement de ski nordique qui atteint l'équilibre absolu entre protection contre les éléments et régulation de la température corporelle. Pour affronter les conditions hivernales, la veste Aeolus Pro est équipée avec une

Odlo Pantalon de ski se fond AEOLUS PRO pour homme estate blue taille: XL Offrant une protection essentielle pour votre performance, le pantalon Aeolus Pro oppose une barrière infranchissable aux rigueurs de l’hiver. Apportant un exceptionnel transfert de l’humidité et une isolation thermique élevée, il vous garde au chaud et au sec dans les conditions hivernales. L’application

Odlo Pantalon de ski se fond AEOLUS PRO pour homme syrah taille: XL Offrant une protection essentielle pour votre performance, le pantalon Aeolus Pro oppose une barrière infranchissable aux rigueurs de l’hiver. Apportant un exceptionnel transfert de l’humidité et une isolation thermique élevée, il vous garde au chaud et au sec dans les conditions hivernales. L’application