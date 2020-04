Nathan Cleary house party coronavirus, Latrell Mitchell, Josh Addo-Carr commentaire

Les joueurs de la LNR se révèlent à nouveau être le plus gros passif du jeu ainsi que son plus grand atout.

Nous parlons, bien sûr, d’une minorité. Mais en ce qui concerne la LNR, cette minorité la ruine à maintes reprises pour tout le monde.

Aucun code sportif ne peut évoquer une controverse hallucinante comme dans une ligue de rugby. Aucun code ne peut correspondre à l’échelle exponentielle de la folie.

Nous avons entendu depuis deux mois que l’existence même de la ligue de rugby est en jeu si le jeu ne peut pas reprendre au milieu de la répression des coronavirus. Certes, les riches revenus des joueurs sont menacés; ils avaient déjà accepté une forte baisse de salaire de 75 pour cent alors que la ligue réfléchissait à une saison ravagée par l’impact de COVID-19.

Et puis nous obtenons Latrell Mitchell et Josh Addo-Carr en camping, suivis de la fête impromptue d’Anzac Day de Nathan Cleary.

Nathan Cleary dans l’une des images de réseaux sociaux d’Anzac Day. (Neuf)

Ce sont des activités parfaitement normales à tout autre moment de la vie. Nous aimerions tous les faire maintenant.

La plupart d’entre nous ne le sont pas, car la santé de la famille, des amis et de la communauté en général est en jeu. La même chose s’applique aux joueurs de la LNR … et bien plus encore.

Mitchell et Addo-Carr ont été photographiés en train de camper avec 10 autres hommes. Cleary a été photographiée avec cinq femmes.

Ils pariaient volontiers qu’aucune de ces personnes n’avait la moindre chance de porter COVID-19, mais jouaient avec un enjeu qu’ils n’avaient pas le droit de placer: l’avenir d’un sport de plusieurs milliards de dollars, ainsi que la santé et les moyens de subsistance de leurs coéquipiers .

C’était naïf plutôt que malveillant, mais le risque supposé était obscène. Surtout quand la NRL, leader galopant du sport professionnel pour son ambition de se faufiler à travers les répressions du virus, veut relancer le 28 mai.

La préoccupation subséquente, bien sûr, est de savoir combien d’autres acteurs bafouent les lois sur la distanciation sociale. Ils doivent revenir à l’entraînement lundi prochain … leurs coéquipiers, leurs clubs et leurs chefs de ligue peuvent-ils vraiment avoir confiance qu’aucun joueur ne porte COVID-19?

La réponse courte est non. Et un seul test positif replongera presque sûrement le jeu dans l’arrêt.

Mitchell était dans sa maison de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud depuis des semaines, hors du radar de son club de South Sydney. Melbourne Storm n’était pas au courant des mouvements d’Addo-Carr lorsqu’ils ont été alertés de l’incident de camping et il s’est avéré qu’il a été averti à plusieurs reprises par la police pour avoir affiché des lois sur la distanciation sociale.

Cela a été le moment pour les joueurs d’assumer leur responsabilité personnelle, plutôt que leur existence privilégiée habituelle dans l’environnement choyé fourni par les clubs.

Trois joueurs ont déjà été trouvés manquants. Ils ont tout risqué, inconsidérément et imprudemment.

Il semble inévitable que davantage d’images de brèches plus folles suivront. Les joueurs ont fabriqué une tige pour leur propre dos, aggravant un problème qu’ils détestaient déjà.

Phil Gould a prédit que grâce aux goûts de Mitchell, Addo-Carr et Cleary, le public sera désormais engagé dans un jeu de « repérer un joueur ». Ils étaient déjà accablés par un examen excessif en public et venaient de trouver une nouvelle façon d’aggraver le problème.

La LNR est une ligue de 480 jeunes hommes. C’est un havre de mésaventures, comme tout rassemblement de masse d’individus immatures.

Mais ce que de nombreux joueurs de la LNR n’ont jamais compris, à travers des épisodes interminables de mauvais comportements avant cela, c’est ce qui est en jeu.

Des moyens de subsistance riches et privilégiés, bien au-delà de ce qu’ils pourraient gagner dans le monde réel.

Et dans ce cas, vit.

Gould a appelé à des interdictions pour toute la saison de Mitchell, Addo-Carr et Cleary. C’est une opinion juste, mais la LNR pourrait rapidement être mise à même de sanctionner des dizaines de joueurs. Avec la saison déjà réduite en taille et en essayant de maintenir la légitimité, vous ne pouvez pas tous les interdire. Peut-être qu’un mois de suspension sans salaire est plus réalisable.

Gus double son appel d’interdiction de saison

Même à un niveau purement individuel, c’était idiot. Mitchell essaie d’impressionner dans un nouveau club, les Rabbitohs, dans la nouvelle position d’arrière. Addo-Carr tente d’attirer un nouveau club après avoir forcé une sortie de Melbourne. Cleary venait de prendre le contrôle des Panthers après la sortie de James Maloney et espérait retrouver sa position de demi-arrière NSW.

Ils avaient tous une peau énorme dans le jeu cette saison. Si le président d’ARLC, Peter V’landys, est aussi en colère que vous pouvez l’imaginer, peut-être que leurs saisons sont déjà terminées. Qui sait quels dommages ils ont causés à leur carrière.

Un des adeptes de Gould sur Twitter lui a dit après l’incident de Cleary que « le NRL doit être livre pour livre l’une des organisations les plus stupides d’un milliard de dollars au monde ».

Gus a répondu: « Difficile de discuter. C’est le jeu qui continue de donner. »