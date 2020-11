Nathan Cleary est libre de jouer après avoir été libéré de la charge d’épaule

Mimitika Lait Après-Soleil 150ml

Le Lait Aprés-Soleil Mimitika est formulé à base d'huile de coco et d'aloe vera pour apporter réconfort et apaisement à votre peau. En plus d'un parfum gourmand à souhait, de l'extrait de pépin de pastèque va rétablir l'équilibre naturel de la peau et éliminer les radiaux libres. Votre bronzage est prolongé