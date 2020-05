Nathan Cleary brise le silence après la suspension de deux matchs de la LNR

La star de Penrith Panthers, Nathan Cleary, a qualifié ses actions de « plutôt simples et stupides » après avoir été condamné à deux matchs pour « mensonge » à la NRL Integrity Unit.

Cleary, plein de remords, a admis qu’il était gêné par ses actions lorsque son histoire à l’Unité d’intégrité a été contredite par une paire de vidéos TikTok le lendemain.

Après sa suspension, des informations ont révélé que presque tout ce que la star des Panthers avait initialement déclaré à l’Unité d’intégrité était faux, y compris l’endroit où la vidéo a été tournée.

Bien qu’il ait reçu une amende de 30 000 $ pour accompagner la suspension, Cleary a admis que les sanctions infligées par la LNR n’étaient pas ce qui lui faisait le plus mal.

Cleary a été blessé et embarrassé par le scandale TikTok qui a entraîné son interdiction de deux matches (Getty)

« Je suis évidemment assez gêné par moi-même et je ne suis pas content de ce que j’ai fait, mais je veux juste m’excuser pour mes actions », a-t-il déclaré à Nine News.

« Mes actions étaient irresponsables, égoïstes et tout simplement assez stupides pour être honnêtes.

« Cela a apporté beaucoup d’attention négative non seulement à moi-même, mais aussi à ma famille, au club, au jeu et c’est probablement ce qui m’a le plus blessé. »

Cleary a révélé comment une citation que lui avait envoyée un ami était ce qui le poussait à se remettre du scandale qui avait ruiné son image de golden boy du NRL.

« Pour continuer à partir d’ici, je dois juste réaliser que je ne peux pas changer ce qui s’est déjà passé, même si j’aimerais pouvoir le faire », a-t-il déclaré.

L’image initiale divulguée qui s’est soldée par un manque de deux matchs à Cleary et un poids de 30 000 $ (neuf)

« La seule chose que je peux contrôler, ce sont mes actions qui vont de l’avant. Quelqu’un m’a envoyé un devis l’autre jour selon lequel les bonnes actions à l’avenir sont les meilleures excuses pour les mauvaises actions du passé.

« C’est ce que je vais prendre en compte et c’est une énorme courbe d’apprentissage pour moi. J’ai beaucoup appris sur moi et je ne veux plus jamais revivre ça. »

L’entraîneur et père de Cleary, Ivan Cleary, a admis que son fils avait été profondément blessé par la saga, mais l’a soutenu pour en sortir en tant que meilleur leader.

« C’est définitivement hors de caractère », a-t-il dit.

Ivan Cleary soutient son fils pour sortir de tout le scandale en tant que meilleur leader (AAP)

« Nat est passé sous le feu des projecteurs de la LNR à l’âge de 18 ans et pendant ces quatre années, il s’est plutôt bien comporté, mais il n’est pas parfait non plus.

« En fait, je pense que cela pourrait être le fait de lui, je le pense vraiment. C’est toujours un jeune homme, mais il est bien conscient de ce qu’il a fait. Il sait qu’il a fait la mauvaise chose et qu’il a blessé les gens.

« D’après mon expérience, les meilleures leçons de leadership se font parfois par la pratique et à la dure.

« Il n’y a pas beaucoup de grands leaders qui ne commettent pas d’erreurs, mais c’est l’occasion d’apprendre ces leçons et de prendre ces leçons dans un sens pratique.

« Je m’attends vraiment à ce qu’il fasse cela dans cet environnement et dans la communauté. »