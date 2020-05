Nathan Buckley sur les recrues internationales une victime

L’entraîneur de Collingwood, Nathan Buckley, s’attend à ce que les programmes de recrutement internationaux soient l’une des victimes des mesures de réduction des coûts de l’AFL.

L’attaquant américain Mason Cox a été une réussite sous la surveillance de Buckley, jouant 59 matchs avec les Magpies, qui ont également barboté avec des recrues irlandaises.

La paire actuelle recrue Mark Keane et Anton Tohill suit les traces de son compatriote Marty Clarke, qui a pris sa retraite fin 2014.

L’entraîneur de Collingwood, Nathan Buckley (AAP)

Mais Buckley a annoncé une baisse des dépenses du département du football dans un contexte financier catastrophique causé par la pandémie de coronavirus pourrait entraîner la fin du recrutement international dans un avenir prévisible.

Les réductions attendues de la taille des listes de jeu de l’AFL réduiront la volonté des clubs de prendre des risques avec les joueurs du projet, tandis que le système de recrue de catégorie B et les programmes de la Next Generation Academy pourraient également être dans le coup.

« Appréciez vos joueurs internationaux car il va probablement être beaucoup plus difficile pour eux d’accéder au plus haut niveau et beaucoup plus difficile pour nous de les trouver qu’ils ne l’ont peut-être été au cours des décennies précédentes », a déclaré Buckley aux fans lors d’un chat en direct sur Collingwood. canaux de médias sociaux.

« Nous avons dépensé un peu d’argent pour le faire et peut-être que l’industrie ne peut pas se le permettre parce que nous devons d’abord nous occuper des premières choses, mais cela reste à voir. »

Cox est resté à Melbourne pendant la période d’arrêt de l’AFL tandis que Keane et Tohill sont retournés dans leur pays d’origine.

Buckley a déclaré que les Magpies travaillaient avec l’AFL et les responsables gouvernementaux pour ramener la paire irlandaise à Melbourne avant un éventuel retour à l’entraînement ce mois-ci.

« Rentrer les garçons d’Irlande est un défi logistique pour le moment », a déclaré Buckley.

« La réglementation de notre contrôle aux frontières australiennes pour soutenir notre lutte contre ce virus en fait partie, nous travaillons donc avec le gouvernement et avec l’AFL pour récupérer nos garçons irlandais. »

©AAP2020