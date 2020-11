Nathan Buckley admet que la relation d’Adam Treloar a été «  tendue  » après un mouvement commercial brutal

L’entraîneur de Collingwood, Nathan Buckley, a admis que sa relation autrefois excellente avec Adam Treloar était devenue «tendue» après avoir été contraint d’échanger le milieu de terrain vedette.

Treloar, le jeune pistolet Jaidyn Stephenson, Tom Phillips et Atu Bosenavulagi ont été les victimes de l’augmentation du plafond salarial de Collingwood, le quatuor ayant été échangé contre très peu en retour au cours de la période commerciale de la semaine dernière.

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis la vente du feu qui a laissé les membres de Collingwood furieux, Buckley a déclaré que les mesures étaient « brutales mais nécessaires ».

« Les conversations (avec les joueurs) ont été assez courtes et nettes », a-t-il déclaré à SEN.

«C’était pour un nombre variable de raisons, certaines étant sous leur contrôle et d’autres n’ayant absolument rien à voir avec ces personnes. Nous devions prendre ces décisions et forcer ces résultats.

Nathan Buckley admet que sa relation avec Adam Treloar a été aigrie par les mouvements commerciaux (Getty)

«Ce n’était pas naturel, ce n’était pas lisse, ce n’était pas organique, et je pense que nous sommes un club naturel, lisse et biologique depuis quelques années.

«Cela fait probablement trois ou quatre ans que cela est sur les cartes. Nous avons décidé que c’était le moment d’arrêter de pousser notre douleur dans le futur et de tout prendre en une seule gorgée maintenant.

«C’est brutal. Ça allait toujours être blessant, ça allait toujours être un choc, ça allait toujours causer de la détresse à cause de la nature forcée de cela.

« Je ne me sentais pas très bien à ce sujet, mais nous pensons que nous avons pris ces décisions pour l’amélioration du club de football à court, moyen et long terme. Je savais que nous n’allions pas nous en sortir sans traumatisme et douleur. «

Buckley a admis que sa communication avec Treloar aurait pu être meilleure, après que des rapports suggèrent qu’on lui a dit que ses coéquipiers ne voulaient plus de lui au club.

Adam Treloar a été abasourdi après avoir appris que ses coéquipiers ne voulaient plus jouer avec lui (Getty)

«Je peux comprendre comment Adam l’a perçu de cette façon», a-t-il dit.

«Dès que nous avons déterminé que c’était la voie à suivre, je ne pense pas que ce serait joli. Adam est une personne de cœur et d’âme.

«Ma relation personnelle avec lui est importante pour moi. Nous sommes très proches et évidemment c’est tendu pour le moment et la poussière reste à régler là-dessus.

«Je crois qu’Adam est un jeune homme de qualité. Personnellement, j’ai beaucoup de respect pour lui et j’aime la façon dont il se comporte.

« Il y a clairement quelque chose que j’aurais pu faire mieux dans ces conversations avec Adam. »

Buckley a déclaré que le groupe de direction du club avait été informé de l’abattage imminent et que cela, combiné à des commentaires spécifiques à Treloar, avait potentiellement causé une mauvaise interprétation du message.

Adam Treloar rejoint un groupe de milieu de terrain des Western Bulldogs déjà bien rempli (Getty)

« Les dirigeants étaient conscients de la décision que le groupe de gestion de liste avait prise après la fin de la saison », a-t-il déclaré.

«C’était par respect pour les dirigeants et pour eux d’être en mesure de fournir un véritable soutien et d’avoir une connaissance de ce à quoi Adam faisait face et de ce à quoi nous étions confrontés.

«Il y avait un élément de rétroaction spécifique sur le terrain que j’ai donné à Adam pendant les premières étapes immédiatement après la saison et qui concernait la connexion sur le terrain.

«Cela est venu des critiques des deux dernières années et ce n’était pas quelque chose qui était nouveau pour Adam, c’était quelque chose qu’il comprenait.

« Potentiellement, ces deux choses réunies ont été perçues comme: » Vos coéquipiers ne vous soutiennent pas ou ne veulent pas de vous au club de football « .

Treloar est l’un des milieux de terrain les plus prolifiques de Collingwood depuis son arrivée au club en 2016 (Getty)

« Clairement, il y a quelque chose dans ma communication qui a échoué là-bas pour qu’Adam le ressente. Je comprends parfaitement d’où cela vient et j’avais besoin d’être meilleur à cet égard. »

Buckley a admis que Collingwood avait envisagé un abattage de casquette il y a 12 mois, avant d’opter pour une dernière manche en 2020, révélant qu’il avait été obligé de le dire directement aux joueurs l’été dernier.

« Nous avons essayé d’agir là-dessus il y a 12 mois lors de la dernière saison morte, pas spécifiquement avec Adam, mais avec le plafond salarial et en essayant de concilier cela, et j’ai fait beaucoup de cela en communiquant avec les joueurs », a-t-il déclaré.

« Lorsque vous parlez à un joueur qui a un contrat et que vous essayez d’avoir des conversations honnêtes avec les joueurs, j’ai déterminé qu’il était presque impossible pour moi d’avoir ces conversations avec des joueurs car ma connexion avec eux est à un niveau plus profond. .

Nathan Buckley avait choisi de rester en dehors des discussions sur la gestion de la liste cette saison (Getty)

« Parfois, j’ai l’impression que je suis trop proche en tant qu’entraîneur pour avoir des conversations sur la gestion de la liste avec eux. Il est assez difficile de dire à un joueur que je pense que la meilleure chose pour le club est que vous trouviez une autre opportunité quand il a effectivement obtenu un contrat et dire: «Que se passe-t-il si je reste?».

« Avec Adam, c’était clairement quelque chose que je devais affronter et aborder en raison de la relation que nous avions. »

Alors que Collingwood a été critiqué pour ne pas s’être exprimé publiquement au milieu de la spéculation endémique dans la période qui a précédé la période commerciale, Buckley a admis que le silence radio était une tentative de maintenir un levier dans les négociations avec les clubs rivaux.

« Nous voulions jouer plus calmement pendant la période des échanges », a-t-il déclaré.

Buckley dit que Jaidyn Stephenson savait qu’il serait échangé avant l’appel du jeune (Getty)

« De toute façon, nous n’avons pas obtenu un excellent résultat, soyons clairs, mais je ne sais pas si vous obtenez un meilleur résultat si vous dites: » Nous devons ajuster notre plafond salarial « . Je ne pense pas que vous obtiendrez un meilleur résultat que ce que nous avons obtenu, ce serait encore pire.

« Nous avons probablement bêtement essayé de maintenir une position de négociation sur la table des échanges en fermant la bouche et cela a causé encore plus d’angoisse de l’autre côté. »

Les fans ont également été choqués après que Stephenson a révélé qu’il n’avait entendu parler de personne après la fin de la saison, avant d’être obligé d’appeler Buckley lui-même pour savoir s’il était prêt à échanger.

Cependant, Buckley a indiqué que la direction de Stephenson avait été informée qu’il pourrait être prêt pour le commerce cet été, affirmant que sa conversation directe avec le joueur de 21 ans était simplement pour confirmer qu’un mouvement commercial était sur les cartes.

Buckley est catégorique sur le fait que Collingwood peut remplacer les joueurs qu’il a perdus pendant la période d’échange (Getty)

Les quatre joueurs sortants étant des membres populaires au sein de l’équipe, Buckley a admis qu’il s’inquiétait des mouvements qui fractionnaient le groupe de jeu, mais il a exprimé sa confiance dans le fait que d’autres interviennent pour remplacer le quatuor.

« Je m’inquiète à ce sujet parce que c’est essentiel, c’est en grande partie mon rôle », a-t-il déclaré.

« Nous avons laissé partir certains talents, cela ne fait aucun doute, et la perception est que nous allons être dans une situation pire en 2021.

« Mais c’est notre détermination à laisser partir les joueurs que nous pouvons remplacer. Nous avons laissé des joueurs partir qui n’endommageront pas le tissu de notre groupe de jeu et le cercle restreint de notre groupe de jeu. »

« Cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas aimés ou n’étaient pas respectés. Dans chaque organisation, il y a des gens qui sont fondamentaux pour qui vous êtes et parfois la perception de l’extérieur n’est pas ce que vous voyez et ce que vous vivez chaque jour à l’intérieur.

« Cela faisait partie de la détermination de l’atterrissage sur qui (sera échangé). »