Nathalie Emmanuel veut qu’Hollywood réponde au mouvement Black Lives Matter

La star de « Game of Thrones » Nathalie Emmanuel est « curieuse de voir » comment Hollywood et l’industrie de la télévision réagissent au mouvement Black Lives Matter.

La star de 31 ans a admis qu’elle voulait voir si « l’indignation des gens est réelle » ou si c’était juste pour le spectacle, à la suite des manifestations à travers le monde après la mort de George Floyd en mai.

S’adressant au Rollacoaster Magazine, elle a déclaré: «Je suis ravie de voir comment Hollywood et le monde réagissent au mouvement Black Lives Matter.

«Je suis vraiment intéressé de voir si l’indignation des gens est réelle ou si elle était simplement performative, et si nous voyons un changement réel au sein de la société.

« Aussi du point de vue de l’industrie – pour le divertissement, la télévision, le cinéma et les médias – je suis en quelque sorte curieux de voir comment cela se passe. »

Nathalie – qui a joué à la fois dans la franchise « The Fast and Furious » et « Game of Thrones » – a noté qu’elle était sceptique, mais elle espère voir « plus d’action dans les coulisses » pour faire un vrai changement.

Elle a ajouté: « Je suis optimiste mais aussi avec une bonne dose de scepticisme parce que parfois ça va et vient, et il y a quelques films qui sont faits et qui sont excellents, puis ça meurt à nouveau.

« Pour moi, je recherche l’action plus en coulisse: l’équipe, les scénaristes, les producteurs, les cinéastes eux-mêmes ou les réalisateurs eux-mêmes deviennent plus inclusifs. Je suis sceptique pour protéger mon propre cœur. »

Pendant ce temps, Nathalie – qui a joué Missandei, le seul personnage féminin noir majeur dans «Game of Thrones» – a précédemment exhorté les patrons des émissions de télévision à aborder les problèmes de représentation «dès le début».

Elle a admis qu’elle et sa co-vedette Jacob Anderson – qui jouait Grey Worm – se sentaient très « conscientes » de l’importance qu’elles revêtaient pour les personnes de couleur, c’est pourquoi elle a appelé d’autres programmes à avoir des castings plus diversifiés afin qu’il n’y ait pas une seule personne en vue. de l’attention de tant d’autres personnes.

Elle a déclaré: « En fin de compte, s’il y a encore une émission au niveau de » Game of Thrones « , la représentation doit faire partie de la conversation depuis le début. De cette façon, il n’y a pas une seule personne qui doit représenter toute autre personne de couleur.

«C’est une conversation que j’avais beaucoup avec Jacob [Anderson], qui a joué Grey Worm, le seul autre grand personnage non blanc de la série.

« Nous avons toujours été vraiment conscients de l’importance de notre participation à » Game of Thrones « pour les gens. Cela nous a rendus vraiment protecteurs envers Missandei et Grey Worm. »

