Nate Landwehr appelle Dana White dans sa victoire sur Darren Elkins

La star de l’UFC, Nate Landwehr, a pris la mesure extraordinaire d’appeler le patron de l’UFC Dana White au milieu de sa rencontre brutale avec Darren Elkins.

Au début de la carte de l’UFC en Floride, Landwehr a ouvert Elkins après qu’un coude pointu a ouvert une entaille sur le front qui a entraîné une fuite de sang de la tête d’Elkins tout au long du combat.

Au deuxième tour du combat, Landwehr a montré sa confiance en appelant White tout en se battant avec une main derrière le dos.

Landwehr a finalement pris la décision unanime dans le combat palpitant, et ne manquait pas de confiance après le combat.

Darren Elkins et Nate Landwehr échangent de gros coups lors de leur brutal combat à l’UFC (Getty)

« Ça fait du bien, se sentir comme un bébé gagnant », a déclaré Landwehr après le combat. « Je me sens un peu sanglant, mais je me sens bien. Non seulement pour gagner, mais aussi pour un grand show pour les fans. Je suis prêt à me battre et à faire un show.

« Mon manager m’a appelé avec Darren Elkins, je savais qu’il avait combattu qui est qui. Je pense que je l’ai battu aussi mal que le champion l’a battu. Il a battu beaucoup de bonnes personnes et il a eu des combats serrés avec beaucoup de gens, Je pense que je l’ai battu assez facilement.

« J’aurais pu le verser un peu plus si je n’avais pas fait autant de divertissement. Je pense que je viens de prouver que je suis l’un des combattants les plus élitistes de la planète. »

La victoire de Landwehr a porté son record de carrière à 14-3 tandis que le record d’Elkins est tombé à 24-9.