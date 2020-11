Natation: l’interdiction de dopage de Shayna Jack réduite de moitié

La nageuse australienne Shayna Jack a été suspendue de deux ans seulement après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé de réduire de moitié son interdiction de dopage de quatre ans.

Jack a été expulsé de l’équipe australienne pour les titres mondiaux 2019 après un test positif en juillet de la même année et faisait face à une interdiction de quatre ans.

La jeune femme de 22 ans a toujours maintenu son innocence et avait fait valoir que le test positif à l’agent anabolisant non stéroïdien Ligandrol pouvait être dû à une contamination croisée.

Le Tribunal arbitral du sport a statué lundi que Jack n’avait pas sciemment pris le médicament interdit Ligandrol et a choisi de réduire son interdiction de quatre ans à deux ans seulement.

Shayna Jack (Getty)

« L’arbitre unique en charge de cette affaire a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Shayna Jack n’avait pas intentionnellement ingéré de ligandrol et a considéré qu’elle s’était déchargée de son fardeau de prouver que la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle », a déclaré le CAS dans sa décision.

« En conséquence, l’arbitre unique a imposé une période d’inéligibilité réduite de deux ans, commençant à la date de sa suspension provisoire. »

Jack peut reprendre sa carrière de natation l’année prochaine mais ne fera pas partie des Jeux de Tokyo 2021 reprogrammés.

« Les règles antidopage sont loin d’être satisfaisantes et peuvent produire des résultats qui sont loin d’être équitables. Dans mon cas, j’ai prouvé que je n’ai jamais triché, ni utilisé de substances interdites intentionnellement ou sciemment », écrit-elle sur Instagram.

« Je ne peux pas changer les règles et les règles resteront telles quelles pour le moment. Par conséquent, j’accepte cette décision avec une attitude positive et avec gratitude que ma carrière de nageuse reprendra l’année prochaine.

« Je n’ai jamais douté de moi pendant une minute tout au long de cette épreuve et je n’ai jamais permis à mon intégrité d’être compromise. Je marche un peu plus grand ce soir avec le fait que cette épreuve est enfin terminée. Je retourne à la natation – le sport que j’ai J’ai adoré toute ma vie et le sport que je chérirai encore un peu plus. «