Natalie Dormer Haunts L.A.- / Film

Créateur John Logan définir sa série originale Showtime Penny Dreadful en Angleterre victorienne et s’est inspiré de romans classiques comme Frankenstein, Dracula, et Étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde pour raconter son histoire. Maintenant, des années après la fin de la série originale après une série de trois saisons, Logan est de retour avec un spin-off qui semble plus redevable au film noir qu’à la fiction gothique.

Penny Dreadful: City of Angels déplace le décor à Los Angeles et échange Eva Green (Casino Royale) pour Natalie Dormer (Jeu des trônes), qui se fraye un chemin à travers la ville et laisse toutes sortes de problèmes sur son chemin. Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous, ainsi qu’un extrait de l’émission et une vidéo présentant les transformations de Dormer en plusieurs personnages tout au long de la série.

Penny Dreadful City of Angels Bande-annonce

Cette bande-annonce recycle une grande partie des mêmes images qu’elle a utilisées dans d’autres supports marketing, mais il y a probablement juste assez de nouvelles choses ici pour faire avancer les fans jusqu’à la première de la série plus tard cette semaine. Il semble que Logan prend un grand essor ici, et il le fait dans le style classique de John Carpenter: s’attaquer aux grandes idées de son époque (dans ce cas, les nazis, le racisme, les démagogues et la police) et les envelopper dans une histoire de genre comme un moyen de commenter ces sujets sans se sentir didactique.

Vidéo des coulisses

Représenter plusieurs personnages dans la même série peut être le travail le plus difficile que Dormer ait fait jusqu’à présent en tant qu’interprète, et j’ai hâte de voir comment elle se présente à l’occasion.

Extrait: «Une grande bataille»

Et enfin, voici un petit aperçu du début du mois qui se concentre sur le L.A.P.D. détective joué par Daniel Zovatto, le lien qu’il a avec sa famille et sa communauté, et comment tout cela pourrait s’emmêler dans le chaos explosif à venir dans le spectacle.

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Un descendant spirituel de l’original Penny Dreadful, Penny Dreadful: City of Angels ouvre ses portes en 1938 à Los Angeles, un temps et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se mêler à une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses traditions profondes du folklore mexicain, aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à la montée de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer. Penny Dreadful: City of Angels explore un mélange passionnant de la réalité surnaturelle et combustible de la période.

Penny Dreadful: City of Angels premières sur Showtime sur 26 avril 2020.

